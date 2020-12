Riehen

Es gibt Spekulationen, dass sich die beiden Künstler kennengelernt haben, aber verbürgt ist die persönliche Begegnung nicht. Sicher jedoch ist die Wertschätzung, die Hans Arp (1886–1966) dem Vater der modernen Plastik, Auguste Rodin (1840–1917), entgegengebracht hat. Davon zeugen Hommagen in Form eines Gedichts, das Arp dem Bildhauer gewidmet hat, sowie eine Skulptur von ihm, die das Formenvokabular Rodins zitiert. Sie haben den Kurator der Fondation Beyeler, Raphaël Bouvier, veranlasst, in jahrelanger Beschäftigung genauer auf das Oeuvre der beiden Künstler zu schauen.

Frappierende Verwandtschaften

Dabei konnte er trotz aller Unterschiede ihrer Werke frappierende Verwandtschaften zwischen ihnen feststellen. Was umso erstaunlicher ist, als sie auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben scheinen. Gilt Rodin wahlweise als Realist, Symbolist und Impressionist, so Arp als abstrakter, dadaistischer und surrealistischer Künstler. Daher ist zuvor noch niemand auf die Idee gekommen, ihre Werke einer vergleichenden Betrachtung zu unterziehen und sie gemeinsam auszustellen.

Dass dies nun möglich wurde, ist nicht nur eine kuratorische Meisterleistung, sondern war auch eine finanzielle Kraftanstrengung und in Zeiten von Corona eine logistische Großtat der Fondation Beyeler und ihres charismatischen Leiters Sam Keller. Zwar hat man die Ausstellung in Riehen bei Basel konzipiert, realisiert wurde sie jedoch in Kooperation mit dem Arp Museum Bahnhof Rolandseck, wo sie im Sommer 2021 ebenfalls gezeigt wird. Mehr als 110 Leihgaben aus 13 Privatsammlungen und 30 Museen aus aller Welt, unter ihnen als führender Leihgeber das Pariser Musée Rodin, wanderten für die Schau in die Fondation Beyeler.

Epochale Ausstellung

Das Ergebnis ist großartig, die Ausstellung epochal. Schon der Auftakt in den lichtdurchfluteten, von Renzo Piano gebauten Räumen des Museums ist ein fulminanter Augenöffner: die Gegenüberstellung des ikonischen Werks „Der Denker“ von Rodin und „Ptolemäus III“ von Arp. Der athletische Körper von Rodins Denker zieht sich im Akt konzentrierten Nachdenkens förmlich in sich selbst zurück. Dabei bildet sich die Anstrengung der Reflexion physisch auf ihm ab, wodurch die Skulptur zu einer Allegorie des Denkens wird.

Arps Werk nennt dagegen im Titel eine bestimmte Person: den griechischen Mathematiker und Astronomen Ptolemäus, Erfinder des geozentrischen Weltbildes. Doch formal ist sein Kopf eine reine Abstraktion von kristalliner Klarheit, bestimmt von einem harmonischen Wechsel aus Fülle und Leere, Symmetrie und Proportion. Eine Skulptur aus reinem Geist wie eine gelungene Gleichung.

Choreografie von Anne Teresa De Keersmaeker für „Rodin/Arp“ Auf Einladung der Fondation wird die belgische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker für die Ausstellung „Rodin/Arp“ ein neues Werk schaffen. Es wird, so die Pandemiesituation es zulässt, am 29. Februar im Museum Premiere haben. Die Tänzerinnen und Tänzer werden wie zuvor schon im MoMA New York oder in der Turbinenhalle der Tate Modern mit und zwischen den Werken agieren. Für Sam Keller ist es eine Ehre, die Kompagnie zu Gast zu haben, denn er freut sich, „wenn große Kunst große Künstler dazu anregt, neue Werke zu schaffen“. Ganz so, wie es auch schon zwischen Rodin und Arp der Fall war.

Die beiden monumentalen Plastiken der Künstler eint der Wille, Denken skulptural sichtbar zu machen, wobei die markanten Unterschiede zwischen ihnen zugleich den Übergang von der figürlichen zur abstrakten Bildhauerkunst veranschaulichen.

Prononciert wird ein solcher Unterschied auch, wenn Paola und Francesco, Figuren aus Dantes „Göttlicher Komödie“ in Rodins „Der Kuss“ symbiotisch miteinander verschmelzen, wogegen Arp in einem seiner Holzreliefs spielerisch zwei Ornamente miteinander paart, die wie ein ironischer Kommentar zum romantischen Konzept der Liebe bei Rodin wirken.

Oder wenn er an anderer Stelle mit dem „Torso-Garbe“ eine weibliche Figur aus weißem Marmor in die Höhe wachsen lässt, weich und glatt geschliffen in der für Arp charakteristischen, organisch biomorphen Manier, die wie eine abstrakte Weiterentwicklung von Rodins ungezähmtem, sich horizontal präsentierendem „Torso der Adèle“ wirkt. Entsprechende Dialoge bilden Rodins „Psyche mit Lampe“ und Arps „Menschlich, mondhaft, geisterhaft“ ab, Rodins „Meditation ohne Arme“ und der „Blumen-Akt“ von Arp. Was bei dem einen kantig, wild und ungezügelt ist, verschleift sich bei dem anderen in formvollendeter Eleganz.

Das Kunstwerk „Der Kuss“ (1882) des französischen Künstlers Auguste Rodin ist in der Ausstellung „Rodin/Arp“ im Museum Fondation Beyeler zu sehen. Quelle: Georgios Kefalas/dpa

Ähnlichkeiten und Weiterentwicklungen zeigen auch Werke, die bei beiden Künstlern ohne den herkömmlichen Sockel auskommen. Skulpturen, die direkt der Erde zu entstammen scheinen und die das Wachstum thematisieren. Die sich mit der Landschaft verbinden oder anderen Objekten. Die als Fragment und Torso ins Zentrum der Betrachtung rücken. Oder den Zufall als Autor der Gestaltung ins Kalkül mitaufnehmen.

Der Vater der Assemblage

Wobei Rodin als Älterem das Erstgeburtsrecht an all diesen Neuerungen der Plastik zusteht, Arp dagegen ist für ihre Fortschreibung in die Moderne verantwortlich. Besonders sichtbar wird das, wenn die Ausstellung demonstriert, wie Auguste Rodin durch Fragmentierung, Zerstückelung und Neuzusammensetzung seiner Figuren zum Vater der Assemblage wurde, die für die Dadaisten und Hans Arp wie für seinen Freund, den hannoverschen MERZ-Künstler Kurt Schwitters, von großer Bedeutung werden sollte.

Die Ausstellung soll bis zum 16. Mai laufen. Anders als viele Länder hat die Schweiz trotz deutlich höherer Infektionszahlen als etwa Deutschland die Museen in der zweiten Corona-welle nicht geschlossen. Die Bundesregierung hat jetzt aber verfügt, dass die Häuser sonntags geschlossen bleiben müssen. Vom 26. Juni bis 14. November soll die Ausstellung im Arp Museum Bahnhof Rolandseck gezeigt werden.

