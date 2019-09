Hannover

Was macht eine Stadt aus, was unterscheidet Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam von Hannover oder Stettin oder Posen strukturell? Und wie unterschiedlich gestaltet sich in den Städten der urbane Wandel? Das sind große Fragen, die die Kunsthalle auf dem Faustgelände in Linden mit einer kleinen Ausstellung anzugehen versucht.

Mit Ho-Chi-Minh-Stadt, ehemals Saigon, beschäftigt sich Hendry Claussen, er nennt seine Videoinstallation „Song Saigon“ und spielt damit auf den Fluss Saigon an, denn „Song“ heißt auf vietnamesisch auch Fluss. Und er meint damit gleichzeitig die englische Bedeutung des Wortes, denn seine Videocollage ist voller Geräusche der Großstadt, Karaokesänger tauchen auf, und der städtische Verkehr fließt unaufhörlich. Privatheit und Rückzugsorte scheint es hier nicht mehr zu geben.

Zukunft oder Vergangenheit

Ist das ein Zukunftsmodell von lebendiger Stadtgesellschaft oder längst überholte Vergangenheit, die einem Untergang geweiht ist, wie ihn Andreas Guskos auf der Rückseite von Claussens Installation zeigt? Guskos „Unvisible Landscapes“, seine am Computer entstandenen menschenleeren Landschaften sind von befremdlicher Schönheit, könnten zerstörte Welt sein oder schon eine neue Welt, die sich irgendwo im Universum befindet.

Die Kunst von Dorota Tottocko Femerling, die im Vorraum der Videoinstallationen ausstellt, ist dagegen höchst gegenwärtig. Sie zeichnet mit Stacheldraht in den Raum hinein und lässt so ein Ensemble von Kleid, breitkrempigen Hut und auch von High Heels entstehen, das für den uniformierten Überlebenskampf in der Stadt die moderne Ausstattung sein könnte – elegant und aufreizend wehrhaft zugleich.

Banale Beiträge

Das alles sind Blicke auf Urbanität, auf „Urban Spheres“, wie es der Titel der Ausstellung bedeutungsvoll verspricht, aber neue Sichtweisen, wie es in der Ankündigung frohlockend heißt, sind schwerlich zu finden. Dokumentarisch fotografierte alte Bausubstanz ( Artur Klosinski), die restauriert später den romantischen Kern einer Neubausiedlung bilden soll, hat in der ausgestellten Variante bestenfalls eine – wenn auch betrübliche – Banalität.

Intelligenter dagegen sind der kleine Springbrunnen von Götz Bergmann, auf dessen Sieboberfläche sich das Wasser kurz sammelt, bevor es wieder in der Tiefe eines halbierten ehemaligen Benzinkanisters mit seinem deutlich endlichen Vorrat an Wasser verschwindet, oder der wie eine Insel platzierte Beitrag von Ole Blank. Wellensteine, die zur Pflasterung von öffentlichen Flächen wie Parkplätzen dienen, werden von ihm bündig schließend auf kleinen Holzstelen platziert.

Eine schwere Oberflächenlast auf einem nur allzu komplexen und fragilen Untergrund: Damit ließe sich schon ein Start für die geplante gemeinsame Biennale von Posen und Hannover machen, mit der aktuell präsentierten sehr durchwachsenen Mischung allerdings nicht.

„Urban Spheres“ ist bis zum 22. September donnerstags und freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Kunsthalle im Kulturzentrum Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, zu sehen.

Von Frank G. Kurzhals