Hannover

Innenräume sind ein Problem in Zeiten der Pandemie. Trotzdem ist der „ Cyberraum“, in den die Ausstellung „Pavilion O2 Hannover“ jetzt einlädt, nicht im virtuellen Raum, sondern ganz konkret in der Kunsthalle Faust in Hannover angesiedelt.

20 Künstlerinnen und Künstler präsentieren Digitalkunst und multimediale Arbeiten. Videos sind zu sehen, Besucher können sich – in Corona-Zeiten nicht ganz unproblematisch –Videobrillen aufsetzen und in virtuelle Welten eintauchen.

Der Raum ist in ein videokunstförderliches Halbdunkel getaucht. „Pavilion O2 Hanover“ ist einerseits ein Kunst- , andererseits auch ein Forschungsprojekt und noch bis Sonntag, 13. September, in der Kunsthalle Faust zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt