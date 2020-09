Derneburg

Unter dem Motto „ Berlin kommt nach Niedersachsen“ präsentieren die Hall Art Foundation und die König Galerie von diesem Wochenende eine Ausstellungsreihe mit Arbeiten von in Berlin lebenden Künstlern auf Schloss Derneburg. In einer umgebauten Scheune sind Werke von Norbert Bisky, Ólafur Elíasson oder Jonathan Meese unter dem Titel „Szene Berlin“ zu sehen. Zudem werden Katharina Grosse, Karl Horst Hödicke sowie Johannes Kahrs in Einzelausstellungen präsentiert. Tickets müssen nach Museumsangaben vorab online erworben werden.

Jahrzehntelang lebte und arbeitete Baselitz in Derneburg

Die Burganlage im Landkreis Hildesheim diente jahrhundertelang als Kloster, von 1976 bis 2006 war sie Wohnsitz und Atelier des Malers Georg Baselitz. Seit 2006 befindet sich Schloss Derneburg im Besitz des amerikanischen Kunstsammlers Andrew Hall. Insgesamt umfassen die Sammlungen der Stiftung sowie von Andrew und Christine Hall rund 5000 Werke internationaler Künstler. Das Schloss wird neben Ausstellungsorten der Hall Art Foundation in den USA genutzt, um die Arbeiten öffentlich zugänglich zu machen.

