Region Ausstellung abgesagt Streit um AfD-nahen Künstler in Leipzig Streit um den AfD-nahen Künstler Axel Krause in Leipzig: Die Jahresausstellung wurde abgesagt, der Vorstand trat zurück, Teilnehmer sind irritiert.

Tür zu: In der Werkschauhalle der Spinnerei sollte am 6. Juni die 26. Leipziger Jahresausstellung eröffnet werden, am Wochenende wurde sie abgesagt. Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa