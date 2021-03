Hannover

Sechs große Räume, in denen 185 Werke ausgestellt sind – das ist die neue Galerie Junges Temporär. Die Galerie ist ein Onlineprojekt mit einem Ableger im echten Leben. Interessenten können die Räume der Galerie am heimischen Rechner durchwandern – haben sie Bilder gefunden, die ihnen gefallen, können sie einen Besuch in einem Showroom (vom 12. bis zum 26. März in der Galerie Luise in Hannover) vereinbaren und die Werke dann dort persönlich in Augenschein nehmen.

Gegründet wurde die Onlinegalerie von Gregor Schuh und Marc Raquet; die beiden Studenten beschäftigen sich gern mit Kunst und haben sich gefragt, warum Hobbykünstler so selten Möglichkeiten haben, ihre Werke auszustellen. Also haben sie ihnen mithilfe eines geschickten Programmierers die Möglichkeit dafür geschaffen. Die hohen Ausstellungsräume mit ihrem Holzboden und den Sitzmöglichkeiten in der Mitte wirken sehr edel. Man durchschreitet sie gerne. Zoomt man an ein Werk heran, werden Informationen über die Künstlerin oder den Künstler eingeblendet.

Keine Zugangsbeschränkungen

Zugangsbeschränkungen zu diesen Hallen gibt es kaum; wer will, kann seine Bilder hier präsentieren. Gegen eine Gebühr (9 Euro für ein Kleinformat, 19 Euro für ein Bild im mittleren Format, 29 Euro für ein Großformat) können die Bilder in der Onlinegalerie präsentiert werden. 60 Künstlerinnen und Künstler machen bei „Junges Temporär“ in Hannover mit. Von einer durchgängigen künstlerischen Qualität kann keine Rede sein – das ist eben der Preis dafür, wenn es keine Zugangsbeschränkungen gibt. Aber Entdeckungen sind natürlich möglich. Weitere Onlineausstellungen mit Besichtigungsmöglichkeiten im realen Leben sind auch in anderen Städten geplant. Das Projekt könnte überall funktionieren.

Von Ronald Meyer-Arlt