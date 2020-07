Hannover

Am 5. September sollte am Kunstverein Hannover eine große Ausstellung mit Werken von Jon Rafman eröffnet werden. Sie ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Grund: Drei Frauen hatten auf Instagram von ihren Affären zu dem heute 38-Jährigen berichtet, sie werfen Rafman vor, manipulativ gewesen zu sein und aggressiven und ungeschützten Sex mit ihnen gehabt zu haben sowie seine Macht als berühmter Künstler missbraucht zu haben. Die Vorfälle sollen Jahre zurückliegen. Über die Anschuldigungen gegen den Künstler berichtete zuerst die „ Montreal Gazette“. Das Kunstmagazin „monopol“, das ebenfalls über den Fall berichtete, zitiert daraus die Aussage einer der beteiligten Frauen: „Es ist schwer zu sagen (was es war). Es war keine Vergewaltigung, aber es war Machtmissbrauch und emotionale Manipulation. Es war heimtückisch.“

Kunstverein will abwarten

Nach den Berichten auf Instagram hat das Musée d’art contemporain (MAC) in Montreal eine Ausstellung mit Jon Rafman geschlossen. Rafmans Galerie in Montreal hat die Zusammenarbeit mit dem Künstler aufgekündigt. Eine gerichtliche Verurteilung des Künstlers gibt es nicht, derzeit gibt es nicht einmal ein juristisches Verfahren gegen ihn. Kathleen Rahn, Direktorin des Kunstvereins Hannover, sagte, die geplante Ausstellung von Videokunstarbeiten Jon Rafmans in Hannover sei nicht abgesagt, sondern nur verschoben. Man wolle warten, bis die Vorwürfe geklärt seien.

Kunstvereinsdirektorin Kathleen Rahn erklärt, dass die Ausstellung verschoben ist, nicht abgesagt. Quelle: Michael Thomas

Laut „Monopol“ sagte Jon Rafman der „ Montreal Gazette“, dass er „unglaublich bestürzt ist wegen dem, was gerade passiert.“ Obwohl er nicht abstreitet, die Frauen getroffen zu habe, habe er nichts falsch gemacht. Er sei Mitte der 2010er-Jahre aus einer Reihe langer Beziehungen gekommen und oft auf der Dating-App Tinder gewesen, wo er „Frauen traf und flüchtige Begegnungen hatte – wie viele Menschen –, die einvernehmlich und oft kurz waren“. Der Künstler sagte: „Obwohl es für die Frauen, die sich meldeten, bedauerliche Erfahrungen waren, möchte ich sehr deutlich machen, dass es sich um einvernehmliche Aktionen zwischen Erwachsenen handelte.“ Er gab zu, dass es zu seelischen Verletzungen gekommen sein könnte: „Ich stelle nicht das Trauma infrage, das diese Frauen durch ihre Beziehung zu mir empfinden. Und ich bedaure – es tut mir weh zu wissen –, dass es ihnen weh tut, wenn sie an mich denken oder meine Arbeit sehen.“ Die Mitarbeiter von Rafmans deutscher Galerie Sprüth Magers sagen, dass sie die Vorwürfe sorgfältig prüfen würden.

Kunst voller Obsessionen und sexueller Extreme

Der in Montreal geborene Jon Rafman ist ein wichtiger Vertreter der Post-Internet-Art. In der Ankündigung des Kunstvereins (die am Dienstag noch auf der Internetseite zu lesen war) heißt es über Jon Rafman: „Er befasst sich aufs Eindringlichste mit den Abgründen des Internets und verwendet Möglichkeiten der Animation, ohne dass hierbei eine Technikverliebtheit im Vordergrund steht. Auf poetische Weise thematisiert Rafman eine virtuelle Welt voller Obsessionen, sexueller Extreme, Gewaltphantasien, aber auch voller Einsamkeit und Melancholie, die zunehmend Einzug hält in unseren realen Alltag und in den Köpfen der kommenden Generation bereits präsent ist.“

