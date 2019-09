Magier und Comedian Desimo aus Hannover erhält den Sonderpreis des deutschen Kabarettpreises. „Er beherrscht das Spiel mit Worten ebenso gut wie die Magie“, heißt es in der Begründung der Jury. Den Hauptpreis vergibt das Nürnberger Burgtheater in diesem Jahr an Max Uthoff, Gastgeber der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“.