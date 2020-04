Bremerhaven

Eine Eisbärin und ihr Jungtier erkunden neugierig ein Forschungscamp – für diese Aufnahme hat Fotografin Esther Horvath vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) den renommierten World Press Photo Award gewonnen. Das Bild ist während der Mosaic-Expedition entstanden, bei der sich Forscher auf der „Polarstern“ im Packeis einschließend ließen. Horvath erhielt die Auszeichnung für ihr Bild in der Kategorie Umwelt, teilte das AWI am Freitag mit.

Wichtigster Preis der Pressefotografie

Das Foto zeigt eine der ersten Eisbärensichtungen während der Expedition in der zentralen Arktis: Eine Mutter und ihr Jungtier erkunden im Scheinwerferlicht des Eisbrechers das auf einer Eisscholle aufgebaute Forschungscamp. Das Bild erschien im November 2019 in der New York Times. „Für mich als Fotografin fühlt sich der World Press Award fast so an wie der Oscar in der Filmbranche“, sagt Horvath. „Diese Auszeichnung war für mich immer ein großer Traum und ich freue mich sehr, dass ich sie für meine fotografische Begleitung der Mosaic-Expedition bekommen habe.“

„Das fühlt sich fast so an wie der Oscar in der Filmbranche“: Seit 2015 begleitet Esther Horvath als Fotografin wissenschaftliche Expeditionen in die Polarregionen. Quelle: Alfred-Wegener-Institut

Der World Press Photo Award gilt als eine der höchsten internationalen Auszeichnungen für Pressefotografie. Normalerweise findet die Preisverleihung im feierlichen Rahmen in Amsterdam statt. In diesem Jahr wurde sie aufgrund der Corona-Krise durch eine Videokonferenz ersetzt. Die Bilder gehen ein Jahr lang in 120 Städten in 50 Ländern auf Tour.

Lehrerin aus Hannover begleitet Expedition

Seit 2015 begleitet Horvath als Fotografin wissenschaftliche Expeditionen in die Polarregionen. Sie war auf dem ersten Fahrtabschnitt der Reise der „Polarstern“ mit an Bord. Auch eine Erdkundelehrerin aus Hannover begleitete die Forscher sechs Wochen lang: Friederike Krüger von der Integrierten Gesamtschule Bothfeld brachte den Schülern viele Fotos und Geschichten mit. Die Forschungsreise ist die bislang größte Arktisexpedition: 600 Wissenschaftler aus 17 Ländern werden Ende Oktober ein Jahr lang die Folgen des Klimawandels auf die Arktis erforscht haben.

600 Wissenschaftler untersuchen innerhalb eines Jahres die Arktis von der eingefrorenen „Polarstern“ aus. Quelle: Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Horvath kam 2018 nach Bremerhaven

Horvath entdeckte die Fotografie erst auf dem zweiten Weg als Berufsperspektive. Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete sie zunächst für mehrere Jahre in Wien, bevor sie ihren Weg zur Fotografie fand. „Ich wollte schon immer Geschichten visuell erzählen“, sagt Horvath. 2012 ging sie nach New York an das International Center of Photography und investierte ihr Gespartes in eine Ausbildung zur Dokumentarfotografin. Anschließend blieb sie in Amerika, bevor sie 2018 an das AWI nach Bremerhaven wechselte.

Von Lisa Neugebauer