Hannover

Seit mehr als zehn Jahren imitiert die kleine Band Völkerball aus Koblenz die martialischen Songs und Bühnenauftritte der übergroßen Metal-Ikone Rammstein aus Berlin – und zwar mit großem Erfolg. Die Tribute-Formation spielte bereits Hunderte Konzerte in ganz Europa. Die fühlen sich meist ein wenig so an, als würde die Augsburger Puppenkiste Leni Riefenstahls Film „Triumph des Willens“ inszenieren: mit der Blechbüchsenarmee an sichtbaren Fäden in einer kleinen Guckkastenbühne, mit liebevoll gebastelten Kulissen und Requisiten, großem Gestaltungswillen und schrägem Charme.

Pathos und Monumentalität werden bei Völkerball zwangsläufig zu einer Mischung aus Hommage und Parodie. Wer aber bereit ist, sich darauf einzulassen, hat mehr als genug Chancen auf großen Spaß. Jahr für Jahr lösen sich diese Chancen für etwa 3000 Gäste der traditionellen beiden Dezember-Konzerte der Band im Capitol ein. Völkerballs Auftritt bei der Autokultur auf dem Schützenplatz vor den Insassen von etwa 500 Fahrzeugen findet allerdings unter deutlich anderen Bedingungen statt.

Fans sind kulturell ausgehungert

Bei strahlendem Sonnenschein stellt sich Düsternis nur langsam ein. All das Licht und die großen Leinwände entlarven zu viele Schwach- und Leerstellen bei der Nachahmung des großen Vorbilds. Und doch weiß das Publikum selbst diesen doppelten Kompromiss sehr zu schätzen: Rammstein ist nun einmal viel zu groß für einen Frühlingsabend auf dem Schützenplatz. Und das Format der Autokonzerte ist zurzeit das einzige, in dem sich Bands auf Bühnen erleben lassen. Also sind die kulturell ausgehungerten Zuhörer nur allzu bereit, der Kopie aus ihren Fahrzeuglautsprechern zu lauschen.

Das Gute daran ist: Jeder kann die Laustärke selbst nach Belieben aufdrehen. Es ist wohltuend, zwischen all den Popbands bei der Autokultur endlich einmal einen Abend lang laute, schnelle, harte Musik zu hören. Dazu spuckt eine Reihe Flammenwerfer am Bühnenrand regelmäßig Feuer. Da sind die Details fast nebensächlich: dass René Anlauffs Stimme zwar immer wieder an die von Rammstein-Sänger Till Lindemann zu erinnern vermag, ihr Tonumfang aber nicht – und dass es dem Double letztlich an kompromissloser Abgründigkeit fehlt.

Völkerball zitiert die Effekte der Rammstein-Inszenierungen eher. Das bei „Mein Herz brennt“ im Bühnenhintergrund brennende Herzchen ist dabei schon fast putzig. Während der drei Zugaben „ Deutschland“, „Sonne“ und „Engel“ setzt jedoch die Dämmerung ein und lässt ahnen, wie dicht die Show in einem Club wirken könnte. So oder so unterscheidet sich Anlauff in einem wesentlichen Punkt von Lindemann – er wirkt sympathisch. Er stellt schließlich das gesamte Team vor, inklusive der Pyrotechniker und Bühnenhelfer. Alle erscheinen auf Augenhöhe: als Mitglieder eines großen Rammstein-Fanclubs.

Von Thomas Kaestle