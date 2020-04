Hannover Concerts startet ein Veranstaltungsprogramm in Zeiten von Corona: Am 7. Mai öffnet eine Bühne nach dem Vorbild von Autokinos auf dem Schützenplatz. Bis zu 1000 Besucher können so live Auftritte von Künstlern wie Sido, Terry Hoax und Fury In The Slaughterhouse erleben. Außerdem gibt es ein neues Autokino auf dem Messegelände.