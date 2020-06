Hannover

Den allerersten Auftritt vor Publikum erlebte Samy Sorge am 19. Juni 1995 – fast genau vor 25 Jahren – in Hannover. Da war er 17 und rappte bereits über den Rassismus, den er in Hamburg als Sohn eines sudanesischen Vaters und einer deutschen Mutter erfahren hatte: „Wer hat Angst vor’m schwarzen Mann?“, hieß der Song, den er fast zwei Jahre zuvor geschrieben hatte. Dass er sein Bühnenjubiläum, längst unter dem Namen Samy Deluxe zu einem der wichtigsten deutschen Rapper geworden, in Hannover feiert, liegt also nahe. Dass er dies aber vor 400 Autos und knapp doppelt so vielen Fans, die darin festsitzen, tun würde, hätte er sich wohl bis vor kurzem nicht träumen lassen.

Das Konzert bei der Autokultur auf dem Schützenplatz ist sein erstes dieser Art – er macht kein Geheimnis daraus, dass er es ziemlich seltsam findet, nicht sehen zu können, wie seine treibenden Beats und groovenden, oft virtuosen Raps das Publikum in Bewegung versetzen. Aber er ist nun mal Samy Deluxe, der mit seiner hanseatischer Zurückgelehntheit gar keine Posen braucht, um cool zu wirken, und der sich mit Sprachwitz und Selbstironie angenehm erwachsen von vielen seiner rappenden Kollegen abhebt. Also scherzt er selbstbewusst: „Ich war enttäuscht, als ich herausgefunden habe, dass nicht ich im Auto sitzen werde.“ Er sei schließlich schützenswert: „Ich bin systemrelevant, die Leute brauchen Rapper in diesen Zeiten“, sagt er.

Song über den Mord an George Floyd

Und tatsächlich: Es ist gut, aktuell einen wie Samy Deluxe hinter dem Mikrofon zu wissen – einen, der auch nach 25 Jahren noch über Rassismus rappt. Umso besser ist, dass ihm dies mit klugen Worten gelingt, unaufgeregt, aber eindringlich und unanfechtbar glaubwürdig. Samy Deluxe ist nicht nur als Deutscher mit dunkler Hautfarbe aufgewachsen. Zudem lebt sein inzwischen volljähriger Sohn seit 15 Jahren bei der Mutter in den USA. Also veröffentlichte der Rapper vor vier Tagen als erster namhafter deutscher Musiker einen Song über den Mord an George Floyd, über lebenslange Diskriminierung und strukturelle Schräglagen. In „I Can’t Breathe“ rappt er: „Keiner scheint uns zuzuhören, wenn wir sagen: Ich und viele meiner Leute können nicht atmen.“

Die Live-Weltpremiere in Hannover gerät zu einem intensiven, berührenden Moment, der in jazzigem Gospel endet. Samy Deluxe ist ruhig und ernst geworden und appelliert an seine Fans: „Bitte redet mit den Leuten, es reicht nicht mehr, zu sagen, man sei kein Nazi.“ Dabei wirkt das eindringliche Statement nicht etwa fremd im Programm des Abends. Auf dem im Dezember erschienenen neuen Album „Hochkultur“ schafft es der Rapper nämlich, Reflexion, persönliche Erfahrungen und mitreißende Musik zu verweben. Auch im Song „Privilegiert“ geht es zum Beispiel um ein Leben zwischen Vorurteilen und Vorteilen: „Einer Minderheit anzugehören, schärft dein drittes Auge.“

„Der krasseste Zuspruch ist es, angehupt zu werden“

Dass er schon immer ein sprachmächtiger Beobachter war, beweist Samy Deluxe mit einer Zeitreise durch seine Karriere, mit Stücken wie „Haus am Mehr“, „Grüne Brille“, „Stumm“ oder „Weck‘ mich auf“. Obwohl nach 70 Minuten bereits alles vorbei ist, wird dieser Jubiläums- und Premierenabend wohl lange in Erinnerung bleiben. „Ich werde heute Nacht schweißgebadet aufwachen und geträumt haben, dass der krasseste Zuspruch in diesen Zeiten ist, angehupt zu werden“, scherzt der Rapper trocken. Dabei weiß er wohl recht gut, dass er sein sitzendes Publikum bewegt hat – vielleicht sogar mehr als sonst.

Von Thomas Kaestle