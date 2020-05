Hannover

Robin Schulz ist ein DJ und Produzent mit Superkräften. Er hat die seltene Gabe, den Dancesound der kommenden Zeit vorauszuahnen und ihn dann mit seinen Beats unters Volk zu bringen. Dieses Talent hat den Osnabrücker nicht nur zu einem der prominentesten DJs aus Deutschland gemacht, er ist mit seinen Songs gleichsam zum Inbegriff von Mainstreammusik geworden. Vom bassgeschüttelten Club, über die entspannte Strandbar bis hin zur Betriebsfeier kann man sich seinem Pop nicht entziehen. Und eigentlich gibt es auch gar keinen Grund dazu – schließlich bringt Schulz’ Musik die Leute verlässlich zum Tanzen.

Doch taugt seine Musik für ein Autokonzert auf dem Schützenplatz? Abhilfe gegen die Isolation im Cockpit schafft eine riesige Zoom-Konferenz, die vor Schulz’ Auftritt auf den Videowänden zu sehen ist. Jeder Gast kann sich einwählen und aus der schier unendlichen Auswahl kleiner Videokacheln werden immer wieder Vollbildeinblicke in die Autos der anderen präsentiert. Sofort fühlt man sich weniger allein, es kommt sogar ein bisschen Menschenmengenstimmung auf.

Die großen Nummern

Bei seinem Auftritt kommt Schulz ohne Umschweife zu den großen Nummern. Unterstützt von Pyrotechnik und einer Videoshow erklingt sein Superhit „Sugar“. Kurz darauf folgt „Prayer in C“, ebenfalls ein Top-Titel. Trotz Verbots hupt das Publikum, macht Stimmung – so gut es geht. Der DJ braucht etwas Zeit, um sich auf das Blechpublikum einzustellen. Beim Liveauflegen ist er eigentlich auf das Feedback der Masse angewiesen. Das allerdings bekommt er heute nur per Hupe, Warnblinker und Scheinwerfer.

Zur Galerie Robin Schulz spielt bei der Autokultur auf dem Schützenplatz

Trotz der Umstände zeigt Schulz, dass er ein Profi ist. Sein Mix, der deutlich härter als in den Radiofassungen ausfällt, findet ein gutes Gleichgewicht zwischen chartbekannten Hooks und Strophen auf der einen, tanzbaren Beat-Parts auf der anderen Seite. Zu schade, dass man sich dazu nur im Auto bewegen kann. Das ekstatische Moment eines entfesselten Dancefloors lässt sich beim Autokonzert einfach nicht ersetzen.

Gute Laune als Teamarbeit

Dass da etwas fehlt, scheint auch Schulz immer wieder zu bemerken. Mitunter sinkt sein Energielevel sichtlich ab. Die Musik wird dadurch nicht schlechter, aber wenn er hinter den Turntables die Schultern etwas hängen lässt, wird man sofort an die Umstände erinnert. Durch die Fenster der anderen Autos sieht man unbeirrt Tanzende, aber auch viele Regungslose. In solchen Momenten wünscht man sich die Zoom-Konferenz zurück, die immerhin dem Zufälligen, Chaotischen, Wildfremden einen Raum gab.

Aber bevor man den Draht zum Konzert verliert, schwillt von irgendwo her ein Hup-Rhythmus an, bei dem immer mehr Zuhörende mitmachen, der Schulz neue Kraft gibt. Gemeinsam überwinden Publikum und DJ die kleinen Tiefphasen. Gute Laune ist an diesem Abend Teamsache.

Von Phillip Kampert