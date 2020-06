Hannover

Im Auto ist man relativ sicher. Besonders, solange es nicht fährt. Gelegenheit, in einem stehenden Auto zu sitzen, gibt es ja reichlich – bei den Autokonzerten kann man das zusammen mit Geichgesinnten in anderen Autos unternehmen, und durch die Windschutzscheibe auch noch eine möglicherweise interessante Bühnenshow verfolgen.

Dag-Alexis Kopp und Vincent Stein von SDP geben zwei Autokonzerte . Quelle: Alexander Körner

Die Reihe der Autokonzerte auf dem Schützenplatz in Hannover wird mit einigen hochkarätigen Auftritten fortgesetzt. Bereits ausverkauft ist das Konzert der „Bekanntesten Unbekannten Band der Welt“ (so die Eigenwerbung) SDP am 20. Juni. Für das Zusatzkonzert am Tag zuvor gibt es noch Karten.

Um die Musik aus den Lautsprechern der Bordanlagen und die Shows über die Distanz durch die Windschutzscheiben zu bringen, braucht es einen gewissen Druck. Wahrscheinlich funktioniert das Genre Hip-Hop deshalb bei den Autokonzerten so gut. In diesem Bereich gibt es in den kommenden Wochen eine beachtliche Auswahl.

Samy Deluxe. Quelle: Nancy Heusel

Samy Deluxe, der aus aktuellem Anlass gerade den Titel „I can’t breathe“ herausgebracht hat, kommt am Donnerstag, 11. Juni, auf den Schützenplatz, der Bonner Rapper SSIO tritt dort am Sonnabend, 13. Juni, auf. Sein Kollege Farid Bang, dem vor zwei Jahren vom Sänger Campino antisemitische Texte vorgeworfen wurden, tritt am Donnerstag, 18. Juni, vor den geparkten Autos auf. Der Rapper Haftbefehl ist am Sonntag, 28. Juni, dran.

Culcha Candela und Mallorca-Party

Disco-Funk mit deutschen Texten bietet Jeremias am Freitag, 12. Juni. Am Sonntag, 14. Juni, tritt die Berliner Band Culcha Candela auf, die im Herbst ihr zehntes Studioalbum „Top Ten“ herausbringen wird. Eine Party im Mallorcastyle präsentieren Mia Julia, Frenzy, Sabbotage und Schokkverliebt am Montag, 15. Juni. Ein Grund zum Feiern dürfte sich auch bei den Auftritten von Finch Asozial (Sonntag, 21. Juni) und Versengold (Freitag, 26. Juni) finden lassen.

Versengold. Quelle: Samantha Franson

Im weitesten Sinne sportlich wird es an zwei Tagen Ende Juni bei den Autokonzerten auf dem Schützenplatz zugehen. Am Mittwoch, 24. Juni, gibt es auf dem Schützenplatz die ersten Drive-In Darts Gala überhaupt. Die niederländischen Pfeilwerfer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld sowie die deutsche Nummer Eins Max Hopp zeigen, ob und wie sie ins Schwarze treffen. Elmar Paulke, der sich in diesem Sport gut auskennt, wird durch die Show führen. Einen Tag später, am Donnerstag, 25. Juni, wird der Musiker und Extremsportler Joey Kelly, der als Mitglied der Kelly-Family bekannt wurde, über sein abenteuerreiches Leben plaudern.

Die, die zu den Autos sprechen

Dichter werden auch auf dem Schützenplatz auftreten. Am Mittwoch, 17. Juni, (einen Tag nach der „Mix-Show“ mit Desimo, Matthias Brodowy und Daphne de Luxe) präsentieren Henning Chadde und Jan Sedelies den „Macht Worte“-Poetry Slam auf dem Schützenplatz. Die Poetry-Slamer Tanja Schwarz, Erik Leichter, Tobias Kunze, Klaus und Verena Urban und Sven Kamin zu den Autos sprechen und zu denen, die darin sitzen.

Serdar Somuncu Quelle: Sebastian Igel

Der Juli beginnt autokulturell hochkarätig – mit Auftritten von Serdar Somuncu (1. Juli), der Band Montreal (2. Juli), Terry Hoax (3. Juli) und Robin Schulz (4. Juli). Geplant sind Autokultur-Veranstaltungen bis Mitte Juli. Wie es im Herbst mit der Reihe weitergeht, hängt nicht zuletzt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

