Man kann zum deutschen Schlager stehen, wie man will, aber diese Frau ist eine der ganz Großen. Gegen Ende der gut zweistündigen Bühnenshow auf dem Schützenplatz steht Mary Roos am Mikrofon, vom nasskalten Wetter völlig durchgefroren, gefühlsmäßig sichtlich angefasst, und liefert ihre Hits aus den Achtzigerjahren ab – jener Zeit, in der sie mit Werner Böhm verheiratet war, dem Vater ihres Sohnes, der am 2. Juni verstarb und am Tag dieser Aufführung seinen 79. Geburtstag gefeiert hätte. „Aufrecht geh’n“, Roos’ Beitrag zum Grand Prix 1984, gerät zum emotionalen Höhepunkt des Abends: stimmlich hochprofessionell und dabei aber so voller echter Gefühle, dass man auch im deutlich wärmeren Autoinnenraum Gänsehaut bekommt.

Erzählt eigene Geschichten: Mary Roos im Gespräch mit Kabarettist Wolfgang Trepper. Quelle: Christian Behrens

Kabarettist Trepper spielt den „Schlagerhasser“

Der Grundton der seit 2015 erfolgreichen Show „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ freilich ist auch an diesem Abend in Hannover heiter. Das Konzept: Der Kabarettist Wolfgang Trepper nimmt als vermeintlicher Hasser die einzelnen Jahrzehnte des deutschen Schlagers gehörig auseinander, während Mary Roos eigene Geschichten aus der Szene erzählt und die größten Hits der einzelnen Dekaden vorträgt. Dabei gibt es allerhand Spannendes zu erfahren: über das Tourleben der Stars aus Dieter Thomas Hecks ZDF-Schlagerhitparade zum Beispiel, oder dass ebenjener seinen hippen zweiten Vornamen einer Abstimmung unter den BRAVO-Lesern zu verdanken hat. Auch der Titel der Show wird hier erklärt – es handelt sich offenbar um die Grundausstattung, die Heino für seine Garderobe zu fordern pflegte.

Eleganz und Bärbeißigkeit in einem Programm

Der betont bärbeißige Trepper schießt dabei in bester Kabarettistenmanier so manches Mal deutlich übers Ziel hinaus, und zwar auch an Stellen, die nichts mit seiner Rolle als „Schlagerhasser“ zu tun haben: etwa, indem er die Band permanent als dumme, faule polnische Spargelstecher beschimpft, die möglicherweise hinter der Bühne sein Zeug klauen – dabei hat die Show solches Stammtischgehetze gar nicht nötig. Und auch der anhaltende Spott über Mary Roos’ Alter hat sich sehr schnell abgenutzt – zumal diese so elegant, liebenswert, klug und authentisch rüberkommt, dass man fast zwangsläufig ein bisschen verrückt nach Mary wird, egal, wie man sonst so zum Schlager steht.

