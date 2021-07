Hannover

Mal was ganz Neues und vielleicht sogar der Beginn eines neuen Krimi-Genres: Bernd Schwarze hat den vermutlich ersten deutschsprachigen Pastorenkrimi geschrieben. Allerdings spielt der im Mittelpunkt stehende evangelische Gottesdiener nicht den Detektiv, sondern er ist der Mörder. Benedikt Theves heißt der fromme Mann, der im Affekt einen gewalttätigen Ehemann erschlagen hat. Mit dem silbernen Altarkreuz! Und oh Wunder, diese Bluttat hat wundersame Wirkung auf den guten Pastor, da sie ihm zu neuem Selbstbewusstsein und eine ganze Menge Charisma verhilft.

Das schlechte Gewissen des Pastors

So entwickeln seine Predigten, die er zuvor vor fast leeren Kirchenbänken gehalten hat, plötzlich eine ungeheure poetische Kraft. Er wird dadurch immer populärer. Seine Kirche platzt bald aus allen Nähten. Und auch privat tut sich so einiges: So lässt sich Theves nicht mehr von seiner Frau schikanieren, und die hübsche Witwe seines Opfers sucht auf einmal seine Nähe. Auch körperlich. Eigentlich ist also alles gut, wenn da nicht die nur schwierig zu „entsorgende“ Leiche wäre. Und natürlich das schlechte Gewissen des Pastors.

Ideengeber ist Bestsellerautor Sebastian Fitzek

Was Bernd Schwarze mit „Mein Wille geschehe“ geschrieben hat, ist wirklich ein ungewöhnlicher Krimi. Besonders für einen Autor, der selbst seit mehr als 20 Jahren als Pastor in Lübeck arbeitet. Geholfen hat ein prominenter Bestsellerautor: Sebastian Fitzek, der die Idee zu dem Roman bei einem Abendessen mit seinem Freund Schwarze mitentwickelt hat.

Geschrieben hat das Buch der Pastor dann aber allein, und es ist mehr geworden als ein Krimi. Es enthält nämlich eine ganze Reihe theologischer Reflexionen, auch über den nicht gerade aufregenden Alltag eines Pastors. Oder über die Frage, wie mit Schuld und Vergebung umzugehen ist. Aber trotz der pastoralen Exkurse, die manchmal ein bisschen lang ausfallen, liefert es vor allem eine spannende und zuweilen schwarzhumorige Geschichte - mit einem richtig sympathischen Pastor, der zum Mörder wider Willen wird.

Bernd Schwarze liest am Dienstag, 6. Juli, in Hannover

Bernd Schwarze liest auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris am Dienstag, 6. Juli, in der Oststädter Apostelkirche aus seinem Roman, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Krimi „Mein Wille geschehe“ ist mit 384 Seiten bei Knaur erschienen und kostet 14,99 Euro.

