Hannover

Für sein Werk „Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde“ (Penguin Verlag) erhält der britische Autor Robert Macfarlane den diesjährigen NDR Kultur Sachbuchpreis. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert.

Macfarlanes Buch sei „großartig erzählt“ und „in hohem Maße lesenswert“, sagte der Juryvorsitzende Joachim Knuth, Programmdirektor Hörfunk des NDR. „Dieses Buch hat eine besondere Ausstrahlungskraft, weil der Betrachtungswinkel so originell ist, um die Themen Umwelt, Natur und deren Bewahrung zu beleuchten. Ein Buch, das viele Leserinnen und Leser verdient“, lautet Knuths Urteil.

Forscher am Emmanuel College in Cambridge

Der britische Wissenschaftler Macfarlane ist einer der derzeit bedeutendsten und einflussreichsten Naturschriftsteller. Der 43-Jährige lehrt und forscht am Emmanuel College der University of Cambridge. Darüber hinaus ist er Fellow der Royal Society of Literature und hat die Organisation Action for Conservation mitgegründet, um das Engagement von Jugendlichen für den Naturschutz zu fördern.

Regula Venske, Jurymitglied und Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, hat „Im Unterland“ nach eigenem Bekunden mit „großer Spannung und großem Gewinn“ gelesen. „ Macfarlane nimmt uns mit in die in Jahrmillionen entstandene geologische Welt unter der Erde, aber auch in die von Menschen geschaffene und genutzte, immer ja auch gedeutete und mythologisch überhöhte Unterwelt. Seine Fragen: ,Wofür dient die Unterwelt in der Geschichte der Menschheit?‘ – und: ,Was hinterlassen wir späteren Generationen?‘ regen zum Nachdenken an.“

„Unglaublich schöner Schmöker“

Von einem „unglaublich schönen Schmöker“ spricht Franziska Augstein, ebenfalls Mitglied der Jury und Autorin der „ Süddeutschen Zeitung“.

Bei der Preisverleihung am 20. November wird auch der mit 10.000 Euro dotierte Förderpreis Opus Primum der Volkswagen Stiftung verliehen. Diese Auszeichnung für die beste wissenschaftliche Nachwuchspublikation geht an Annika Hardt. Sie erhält den Preis für ihr Erstlingswerk „ Technikfolgenabschätzung des CRISPR/Cas-Systems“.

Komplexe Fragen

Annika Hardt setzt sich mit komplexen Fragen der Bioethik auseinander: Sollte im Namen der Wissenschaft oder für medizinische Behandlungen alles erlaubt sein, was technisch möglich ist? Oder wirken bestehende Regularien dem Fortschritt in Medizin und Technik entgegen? Und wer trägt eigentlich die moralische, wer die ethische Verantwortung für die Folgen des Fortschritts bei Genom-Editierungen und ihres Einsatzes als therapeutisches Mittel?

Von Ronald Meyer-Arlt