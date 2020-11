Hannover

Als der Professor noch nicht verschwunden ist, sagt er einen Satz, der künftig vielleicht allgemeine Gültigkeit besitzen wird: dass „das Paradies in Wahrheit immer schon der Untergang gewesen ist“.

In einer der letzten leibhaftigen Veranstaltungen vor der coronabedingten Wiederschließung der Kultureinrichtungen in Deutschland, die vermutlich zu dem einen oder anderen Untergang der einen oder des anderen Kulturschaffenden führen wird, hat Roman Ehrlich, 1983 in Bayern geborener Autor, im Literaturhaus Hannover aus seinem dritten Roman „Malé“ gelesen. Der Abend war Teil der Literatour Nord, es war die hannoversche Auftaktlesung, jetzt schwenkt die Literatour erst mal um aufs digitale Format.

Aber Ehrlich konnte noch persönlich auftreten, was er, umschmeichelt von Moderator Wilfried Köpke, souverän hinbekommen hat. In „Malé“ erzählt Ehrlich von der Hauptstadt einer Region, die wir heute, vor der Sintflut, noch vielfach als Paradies ansehen, als ein beliebtes Urlaubsziel: die Malediven. Zu Zeiten des Romans, der in 20 oder 25 Jahren spielt, steht das Wasser kniehoch in der Stadt. Es ist eine graue Brühe voller Müll und schlieriger Substanzen, der man seine Haut besser nicht aussetzt: Die Meeresspiegel sind gestiegen, der Klimawandel hat das Klima zu Ende gewandelt.

Malé ist Treffpunkt drogenselige Aussteiger

In Malé treffen sich ein paar drogenselige Aussteiger, Leute, deren soziale Kompetenzen vielfach ebenfalls abgesoffen sind. Mitten darunter die Literaturwissenschaftlerin, die einem verschwundenen deutschen Lyriker nachspürt, die Niederländerin, die aus Plastikmüll ein schwimmfähiges Landgewinnungsprojekt auf die Beine stellen will, und der Vater einer berühmten Schauspielerin, der nicht an den per Push-Nachricht übermittelten Tod seiner Tochter glauben kann und in Malé nach ihr sucht.

Es ist, wie es an einer Stelle im Buch heißt, eine „Gesellschaft derer, die nicht mehr auf die Arche gepasst haben“, angeleitet von erwähntem Professor, der aber irgendwann auch nicht mehr da ist, und das gehört offenbar zum allgemein vorprogrammierten Schicksal.

„Sie vermeiden jeden moralischen Ton!“: Moderator Wilfried Köpke (links) mit Autor Ehrlich. Quelle: Ilona Hottmann

Klingt düster. Und spannend. Doch könnte man bezweifeln, dass es Roman Ehrlich in allererster Linie um den Inhalt seines Buches ging. Der Autor baut vor seiner Geschichte einen Wall aus Sprache auf, durch den man sich durchkämpfen muss, kaskadenförmige Sätze, die collagenförmige Handlungsstränge oft mehr aneinanderreihen, als dass sie sie verbinden, aufzählungsverliebt und gelegentlich manieriert: „Die einzeln in die neue Gemeinschaft hinein Ausgewanderten verhalten sich solidarisch, jeder einzelne Aussteiger und jede Aussteigerin, im eigenen Individualismus kompromisslos, ist am Ende doch vereint im Gruppenbild einer auf Grund gelaufenen Besatzung, die ihrem Schiff die Treue hält.“ Ehrlich liest in Hannover mit wohltönender, warmer Stimme, aber das, was er liest, ist ohne Mitgefühl mit den Protagonisten.

Kein erhobener Zeigefinger

Der Vorteil dieser Technik: Es gibt keinen erhobenen Zeigefinger, der uns vermittelt, wir hätten doch lieber etwas eher auf Greta hören sollen („Sie vermeiden jeden moralischen Ton!“, sagt Moderator Köpke). Nur gelegentlich schimmern Bewertungen durch, etwa die von Kreuzfahrten als „maximalperverse Ausformung des zerstörerischen Tourismus“, oder die von Politikern als „die schweren, unausgeschlafenen, ungelenken Sackförmigen mit den hängenden Gesichtern in den Parlamenten“.

Der Nachteil: Das Buch ist eine Ausstellung des Sprachvermögens des Verfassers und ansonsten eisig.

Am Rande wäre noch zu bemerken, dass das künstlerisch Künstliche die Lektoren des S. Fischer-Verlags nicht unbedingt davon hätte abhalten müssen, Unsauberkeiten aus dem Skript rauszustreichen. Da steigen, um nur zwei Beispiele zu nennen, Gestalten „nass tropfend“ aus dem Meer (wie sonst? trocken tropfend?), da gibt es „Inseln nahe des Äquatorkanals“ (auf „nahe“ folgt immer noch der Dativ).

Die nächste Lesung findet am 12. November mit Anne Weber statt, diesmal nichtöffentlich. Sie wird aber, wie auch schon der Abend mit Roman Ehrlich, auf dem Youtube-Kanal der Literatour Nord zu sehen sein.

Von Bert Strebe