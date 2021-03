Frau Roig, in Ihrem Buch „Why We Matter“ erzählen Sie von Ihrem Großvater, der ein liebevoller Opa war und zugleich Anhänger des französischen rechten Front National. Sie haben in Ihrer Familie Rassismus erlebt. Wie zeigte sich das?

Ich würde sagen, dass Rassismus in allen Familien präsent ist. Wenn die ganze Familie weiß ist, äußert sich das auf andere Art und Weise. In unserem Fall war die Situation geprägt von der Tatsache, dass meine Mutter Schwarz* ist und mein Vater weiß. Mich fragen immer wieder Menschen irritiert: Wie kann es sein, dass Rassismus in deiner Familie vorkommt? Und dann antworte ich: Na ja, wenn ein Mann und eine Frau zusammen sind, heißt das ja auch nicht automatisch, dass die Beziehung frei von Sexismus und patriarchalen Strukturen ist. Da wirken in beiden Fällen uralte Muster, werden Stereotype abgerufen.

„Ich habe unsere Situation zu Hause in Bezug zur gesamten Gesellschaft gesetzt“

Wie hat Sie die Erfahrung in der Familie, der Rassismus Ihrer Großeltern väterlicherseits, geprägt?

Das hat meinen Blick geschärft. Ich hatte sehr früh ein Bewusstsein für Rassismus und Diskriminierung, was ich sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Ich habe unsere Situation zu Hause in Bezug zur gesamten Gesellschaft gesetzt. Ich wusste zum Beispiel früh, dass Rassismus nicht nur in meiner Familie vorkommt, sondern in den gesellschaftlichen Strukturen verankert ist.

Haben Sie das bereits als junges Mädchen so gesehen?

Ich habe das schon immer gespürt. Als ich studiert und viel zu dem Thema gelesen habe, konnte ich meine individuellen Gefühle besser einordnen. Ich konnte meine Erfahrungen als Teil eines großen Ganzen sehen.

Zur Person Emilia Zenzile Roig, geboren 1983, wuchs in einem Vorort von Paris auf. Seit 2005 lebt sie in Berlin. Dort gründete die Politologin das Center for Intersectional Justice. In Deutschland, Frankreich und den USA lehrt sie unter anderem Postkoloniale Studien und Völkerrecht. Vor Kurzem ist ihr Buch „Why We Matter. Das Ende der Unterdrückung“ (Aufbau Verlag. 397 Seiten, 22 Euro) erschienen. Im Literaturhaus Hannover diskutiert Roig mit der Dozentin Canan Topçu und dem Journalisten Mohamed Amjahid über Rassismus und eine konstruktive (Anti-)Rassismusdebatte. HAZ-Redakteurin Jutta Rinas moderiert die Veranstaltung. Die Aufzeichnung ist ab Montag, 22. März, unter www.literaturhaus-hannover.de frei zugänglich.

Sie betonen, dass es bei Rassismus niemals nur um eine individuelle Erfahrung geht.

Die individuelle Ebene ist relativ leicht zu sehen, und es ist viel übersichtlicher und einfacher, wenn man klar zwischen Täter und Opfer unterscheiden kann. Aber bei allen Formen von Rassismus und Unterdrückung wirkt ein tiefgreifendes historisches System, das ungeheuer komplex ist und Gesellschaften bis heute prägt – etwa das machtvolle Narrativ, dass es „naturgegebene“ Differenzen gibt und wir alle unseren Platz in der gewohnten Hierarchie verdienen.

„Für dominante Gruppen wie weiße Männer gibt es keine negativen Stereotypen“

Sie schreiben in Ihrem Buch: „Individualität ist ein weißes Privileg.“ Was meinen Sie damit?

Ich meine, dass weiße Menschen das Privileg haben, für sich selbst zu agieren. Wenn ein weißer Mann zum Beispiel jemanden bestiehlt oder eine andere Straftat begeht, dann ist es seine Straftat. Es wird nicht verallgemeinert auf die gesamte Gruppe weißer Männer. Niemand würde sagen: Oh, es gab eine Straftat eines weißen Mannes, also sind alle weißen Männer gefährlich und müssen kontrolliert werden. Das heißt: Der Einzelne haftet nur für sich selbst. Für dominante Gruppen wie weiße Männer gibt es keine negativen Stereotypen. Wer einer Gruppe angehört, die als Norm betrachtet wird, kann individuell handeln.

Das ist bei Menschen, die nicht der vermeintlichen Normalität angehören, anders?

Wenn ein Schwarzer Mann eine Straftat begeht, wirkt sich das extrem negativ auf alle Schwarzen Männer aus. Dann werden automatisch jahrhundertealte Stereotypen aufgerufen und verfestigt. Und das hat einen zusätzlichen, gravierenden Effekt. Denn wir empfinden Individuen gegenüber mehr Empathie.

„Forscher haben eine rassenbezogene Empathielücke nachgewiesen“

Es gibt Untersuchungen, die mangelnde Empathie für Schwarze belegen.

Forscher haben ein „racial empathy gap“, also eine rassenbezogene Empathielücke nachgewiesen. Das meint: Viele weiße Menschen denken noch heute, dass Schwarze weniger Schmerz empfinden als Weiße. Und das gilt nicht nur für körperliche Schmerzen, sondern auch für Gefühle wie Liebe, Kummer oder Trauer. Auch weil man dachte, dass sie weniger schmerzempfindlich seien, waren Schwarze Menschen früher, etwa als Sklaven, unendlicher Gewalt ausgesetzt. Angeblich spürten sie ja sowieso nicht so viel. Das alles hat eine Auswirkung darauf, wie Schwarze Menschen heute wahrgenommen werden. Wenn Schwarze in Massen sterben, lässt das die meisten Europäer viel gleichgültiger, als wenn die Toten weiß wären. Das ist gar nicht mal Ausdruck von Bösartigkeit, sondern geschieht unbewusst.

„Ich glaube, dass wir in uns in einer Phase der tiefgreifenden Veränderung befinden“

Ihre Bestandsaufnahme, wie und wo Schwarze diskriminiert werden, fällt bitter aus. Dennoch wirken Sie nicht hoffnungslos. Was gibt Ihnen Hoffnung?

Ich glaube, dass wir uns in einer Phase der tiefgreifenden Veränderung befinden. Das zeigt auch die Reaktion auf den Mord an George Floyd im vergangenen Mai in Minneapolis. Die Reichweite der Black-Lives-Matter-Bewegung und der Proteste macht deutlich, dass vielen Menschen – auch weißen – Rassismus und Diskriminierung bewusst geworden sind. Und wenn etwas sichtbar ist, heißt es, dass es bekämpft werden kann. Ich glaube fest an diese Veränderung.

Sie schreiben, wie wichtig Heilung und Liebe – zu den anderen, aber auch zu sich selbst – in diesem Veränderungsprozess sind. Nichts gegen Liebe – aber sind politische Forderungen nicht wichtiger?

Man kann nur etwas verändern, wenn das von individueller und kollektiver innerer Arbeit und Heilung begleitet ist. Das wird meist unterschätzt. Aber wenn politische Forderungen nicht begleitet sind von dem tiefen Glauben daran, dass ein Paradigmenwechsel möglich ist und dass wir alle uns mit (Selbst-)Liebe und (Selbst-)Fürsorge begegnen sollten, sind sie nicht erfolgreich. Solange sich Mentalitäten nicht ändern, wirken sich politische Veränderungen langfristig nicht aus. Klar, die Politik muss etwas tun, aber die Anstöße, etwas zu bewegen, sind immer von der Basis ausgegangen, aus einem tiefen Gefühl für Ungerechtigkeit. Aus dem Gefühl heraus, dass man die eigene Mächtigkeit nicht länger infrage stellen möchte, sondern auch die Macht hat, seine Rechte einzufordern.

* Emilia Roig nutzt wie andere Aktivistinnen und Aktivisten die Schreibweise Schwarz mit großem S, da Schwarz kein neutrales Adjektiv für eine Hautfarbe sei, sondern eine historisch-politische Identität beschreibe.

Von Martina Sulner