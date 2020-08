Hannover

Nichts bleibt, was es ist. Manchmal kann man im Kleinen erkennen, dass die Welt sich rasend schnell dreht und alte Gewissheiten längst ihre Gültigkeit verloren haben. Die Autostadt in Wolfsburg etwa hat neuerdings ein „Transformationslabor“. Es heißt „Cool and creamy“, weil es auch ein Eiscafé ist. Es ist verwirrend. Auch, weil das Labor ab und an zum Studio wird. Dann stellt Volkswagen aus „Cool and creamy“ Diskussionen über die Welt von morgen ins Netz.

In der jüngsten Folge ging es um die Zukunft der Stadt. Moderiert von Autostadt-Geschäftsführer Claudius Colsman sprachen Expertinnen und Experten aus dem Volkswagen Konzern und aus dem öffentlichen Leben über ihre Visionen der Stadt und der Mobilität von Morgen.

Starke Sätze

Starke Sätze waren da zu hören: Städte sollen mehr politische Macht haben. Verkrustete Mobilitätsmodelle sollen überdacht werden. In den Städten sollen wir Platz und Energie sparen. Die Städte sollen den Menschen zurückgegeben werden. Dächer und Straßen sollen viel grüner werden. Und: Grün tut uns gut.

Experten sind stets einer Meinung

Ja: Grün tut uns gut. Dieser Satz fiel in der Autostadt. Im „Cool and creamy“. Gestritten wurde übrigens nicht. Die Expertinnen und Experten waren stets einer Meinung. Neben Sarah Brauns, einer Innovationsstrategin des Volkswagenkonzerns, gehörten auch der Designtheoretiker Friedrich von Borries und der Stressforscher Mazda Adli zur Gesprächsrunde. Mazda Adli schwärmte übrigens von Pflanzen, die von E-Autos durch die Gegend gefahren werden. „Mobiles Grün ist eine reizvolle Vorstellung, sagte Mazda Adli.

Na dann: Platz da.

Die nächsten Folge „Cool and creamy“ gibt es am Donnerstag, 13. August, um 17 Uhr. Dann geht es um das Thema „Future of Design“.

Von Ronald Meyer-Arlt