Hannover

Verdamp lang her, dass er durch Deutschland tourte. Jetzt ist es aber wieder so weit: Kurz vor seinem 71. Geburtstag kommt Wolfgang Niedecken (70) mit seiner Band BAP in Hannovers Kuppelsaal.

Wie geht es Ihnen?

Den Umständen entsprechend prima. Ich meine: Wir haben Krieg! Das ist der Horror. Ich gehöre zu einer Generation, die nicht glaubte, noch mal einen Krieg in Europa erleben zu müssen. Nein. Ich kann mich glücklich schätzen, dass mein bislang 70-jähriges Leben ohne Krieg im eigenen Land stattgefunden hat. Aber die Situation jetzt macht mich ratlos. Ich bin die ganze Zeit auf Sendung, gucke Nachrichten, versuche, irgendwie hinterherzukommen. Man macht sich Sorgen, nimmt auf der anderen Seite aber jeden Hoffnungsschimmer wahr.

Was macht Ihnen denn Hoffnung?

Es ist ja fast schon Realsatire, aber ich setze eigentlich auf die Oligarchen, dass sie Putin klar machen: „Pass’ mal auf, du versaust uns die Geschäfte! Mach mal halblang.“ Hoffnung machen auch diese tapferen Menschen, die sich trauen, in Russland auf die Straße zu gehen, oder über das Internet Protest organisieren; die bewundere ich sehr. Man kann sich bei uns gar nicht richtig vorstellen, wie das ist, in einem System zu leben, in dem alle Medien zensiert sind.

Und jetzt muss es der Kapitalismus richten?

Als ich den Gedanken das erste Mal hatte, dachte ich: „Hoppla!“ So weit ist es gekommen, dass man auf die Oligarchen hofft. Die haben vielleicht die Macht, auch medial etwas zu bewirken.

„Wenn man den Humor verliert, hat man sowieso verloren“

Und wie bekommen wir jetzt den Bogen zu den schönen Dingen, die anliegen?

Ha! Ganz einfach: Ich sage immer, mit BAP liefern wir Seelenproviant. Es sieht ja so aus, als könnten wir wirklich live spielen – kaum zu fassen, wie viele Pläne in den vergangenen Monaten in der Tonne gelandet sind. Wenn man in diesen Zeiten nicht flexibel ist, hat man verloren. Und wenn man den Humor verliert, hat man sowieso verloren.

Nun ist Hannover eine von drei Städten, in denen Sie vor Ihrem großen Geburtstagskonzert in der Kölner Lanxess-Arena spielen. Wie ist die Stadt zu der Ehre gekommen?

Na ja, wir proben in Celle. Da steht eine Halle in der richtigen Größe. Wir sind ja mit relativ großem Besteck unterwegs. Hoffen wir, dass alles gut geht. Das Geburtstagskonzert hatten wir ja schon um ein Jahr verschoben.

„Großes Besteck“ – was heißt das? Anne de Wolff, die ja alleine ein ganzes Orchester ersetzen kann, ist in der Band. Sind es die Bläser auch?

Natürlich, die sind wieder dabei. Wir sind ja nach dem letzten Gig der 2019er-Tour ins Studio aufgebrochen und haben zwei Tage später mit dem „Alles fließt“-Album angefangen. Es ist also praktisch dieselbe Besetzung, mit der wir auch auf Tour gegangen sind.

„Wir werden nicht zum Lachen in den Keller gehen“

Wie war das denn in diesem Jahr: ein Gefühl, dass die ganze Zeit Geburtstag war, oder das Bedürfnis, jetzt etwas nachzuholen?

Ganz ehrlich: Ich fühle mich gerade nicht wirklich danach, Geburtstag zu feiern. Wir werden natürlich bei der Geburtstagssause nicht zum Lachen in den Keller gehen. Aber es ist jetzt einfach eine andere Zeit. Ich käme mir wirklich bescheuert vor, mich ausschließlich abfeiern zu lassen.

Was ist die Alternative? Trübsal blasen? Sich die schönen Dinge des Lebens verwehren?

Da kommen wir zum Seelenproviant. Der ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man den ganzen Tag im Homeoffice gesessen hat und an der Welt verzweifelt ist, dann muss man einfach mal rausgehen, Leute treffen, sich austauschen, die Sorgen der anderen hören – oder auch den einen oder anderen tröstlichen Gedanken aufnehmen, den man vorher nicht gedacht hat. Ab und zu ein Perspektivwechsel ist so wichtig wie nur was. Und wenn man ein Konzert hat und die Emotionen von der Bühne ins Publikum und wieder zurück fließen, dann ist das ein Erleben: Man lebt.

„Ich gehe doch selber auch auf Konzerte“

Welcher Seelenproviant wird denn serviert bei der Tour?

Natürlich die Stücke, die jeder kennt. Mindestens die Hälfte des Programms wird aus Liedern bestehen, von denen die Menschen auch hoffen, dass sie gespielt werden. Ich gehe doch selber auch auf Konzerte, und wenn ich zu einem Paul McCartney gehe, hoffe ich wie die meisten, dass er möglichst viele Beatles-Stücke spielt. Darum: Ich kann mich sehr gut in ein Publikum hineinversetzen. Aber wir werden keine Songs spielen, die uns aus dem Hals raushängen. Zum Glück sind das nicht unbedingt die Stücke, die die Leute unbedingt hören wollen. „Verdamp lang her“, „Du kanns zaubere“, „Kristallnaach“, „Jraaduss“ sind auf jeden Fall dabei. Da gibt’s kein Rütteln. Aber dann natürlich Stücke von dem neuen Album und von dem davor, auch ein paar, die man ewig nicht mehr gespielt hat. Hauptsache, es wird nicht routiniert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viel Routine ist denn noch dabei – nach bei Ihnen inzwischen drei Jahren Konzertpause?

Das wird spannend. Ich habe vor den Proben manche der Musiker aus der Band zwei Jahre nicht gesehen. Vier waren vorher bei „Sing meinen Song“ in Südafrika; die haben ja alle gut zu tun. Aber wieder auf der Bühne zu stehen, wird großartig sein.

Wolfgang Niedeckens Bap live: am 26. März 2022 in Hannovers Kuppelsaal. Es gibt unter hannover-concerts.de noch Karten für 44,40 bis 70,40 Euro.

Von Stefan Gohlisch