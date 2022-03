Hannover

Was kann man tun, um nicht verrückt zu werden im globalisierten Chaos, in Zeiten von Pandemie und Krieg, Unsicherheit und Zukunftsangst? Man kann BAP hören. Das war schon früher so in den Achtzigerjahren, als der Ost-West-Konflikt den Weltfrieden bedrohte. BAP war damals die richtige Band zur richtigen Zeit. Und sie ist es noch immer, wie jetzt in Hannover zu erleben ist: Im Kuppelsaal gibt es den BAP-Booster.

Beim ersten Konzert der Kölner seit dem 16. August 2019, so lange dauerte die covid-19-bedingte Zwangspause, singt Wolfgang Niedecken das ewig nicht live vorgetragene „Wenn et Bedde sich lohne däät“. Beten würde er, wenn es nicht so sinnlos wäre, „für all das, was sich wohl niemals ändert, klar, und auch für das, was mir gefällt“. Seit jeher beschreibt er die Sehnsucht jedes Menschen nach Freiheit und einem würdevollen Leben. „Und jede Klofrau bekäme Riesenapplaus.“

„Bleib da, wo du bist“: Wolfgang Niedecken im Kuppelsaal. Quelle: Ilona Hottmann

Kraft zur Beruhigung

Es sind solche Worte des aufrichtigen Mitgefühls, die Menschen beruhigen können. Diese Kraft hat dieses Konzert – und das ist ganz wunderbar. Allein, dass es trotz Rekordinzidenzen überhaupt stattfindet, gibt ein bisschen Hoffnung in der Tristesse schlechter Nachrichten.

Großartige Band: BAP im Kuppelsaal. Quelle: Ilona Hottmann

„Manche Stücke behalten leider auch Gültigkeit“, kündigt der 70-Jährige „Drei Wünsch frei“ an. „Es ist unfassbar, wie freiwillig sich der Mensch selbst ausradiert“ heißt es in dem Stück von 1984. Mit einer Reihe von alten und neuen Protestsongs wendet er sich an die Ausradierer. „Kristallnaach“, diesem wütenden Statement gegen den Terror der Gierigen, Egoisten, Kriegsgeilen und Rassisten, stellt die Band „Ruhe vor’m Sturm“ vom aktuellen Album „Alles fließt“ an die Seite. Dieser Song richtet sich an die Angepassten und Gehorsamen, an die „schwarmdementen Spießer“, die es erst ermöglichen, dass Demokratiefeinde und andere Unmenschen in Machtpositionen gelangen.

Vom Pazifisten zum Realisten

Seine Reisen nach Mosambik, Kongo und Uganda, Länder, die unter Bürgerkriegen litten, haben Niedecken, den einstigen Kriegsdienstverweigerer, vom Pazifisten zum Realisten werden lassen. „Wir brauchen eine Bundeswehr, die funktionstüchtig ist“, hat er erst kürzlich in einem Interview gesagt. So ändern sich Zeiten und Ansichten. Er scheint sich heute vor allem als Trost- und Trotzdem-Sänger zu verstehen.

Die Band spielt großartig. Es ist ein zurückhaltendes, filigranes Verzieren, besonders hervorzuheben sind Multiinstrumentalistin Anne de Wolff und ihr Ehemann, der Gitarrist Ulrich Rode, sowie die drei Bläser mit ihren Soulgirlanden. Für den bewegendsten Augenblick des Abends ist Christoph Moschberger verantwortlich. Er spielt Flügelhorn bei „Jraaduss“ während Niedecken dazu aufruft, nicht aufzugeben: „Bleib da, wo du bist, halt dich irgendwo fest, und bleib so, wie du warst: geradeaus.“