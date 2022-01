Hannover

Drei Klaviere, drei Harfen und drei Schlagzeuge – diese originelle Besetzung war in „Bach Brandenburg Boulez“ zu erleben, das als Teil der Reihe „Herrenhausen Barock“ im Galeriegebäude zu hören war. Im Zentrum stand dabei ein Jubiläum, nämlich der 300. Jahrestag von Bachs Brandenburgischen Konzerten: 1721 widmete der Komponist diese Sammlung dem Markgrafen Christian Ludwig zu Brandenburg-Schwedt, was keineswegs bedeutet, dass die stilistisch durchaus unterschiedlichen Stücke auch in diesem Jahr entstanden wären.

Mit sprühender Spielfreude

Zum Auftakt erklang das 3. Brandenburgische Konzert in einer erstaunlichen Interpretation des norddeutschen Ensembles „la festa musicale“ um Konzertmeisterin Anne Marie Harer. Mal ganz abgesehen von der sprühenden Spielfreude überzeugte der Vortrag auch auf allen sonstigen Ebenen – raffinierte Phrasierung, sorgsam gesetzte Betonungen, durchdachter Umgang mit Tempo und Dynamik. Zu Recht kräftiger Beifall für dieses Gruppenbild mit einem Herrn: Christoph Harer, Cellist und Bruder der Konzertmeisterin, war an diesem Abend der einzige Mann im Ensemble.

„Das Neue Ensemble“ schlug danach eine Brücke in die Jetztzeit mit dem Stück „Sur Incises“ von Pierre Boulez aus dem Jahr 1998. Die Komposition spaltet gleichsam das Klangspektrum des früher entstandenen Klaviersolos „Incises“ in unterschiedliche Resonanzräume auf und erfordert die Besetzung mit je drei Klavieren, Harfen und Schlagwerkern.

Ein durchgehender Puls

Das knapp 40-minütige Werk dürfte für Freunde des Melodischen etwas anstrengend sein. Aber das Dirigat von Stephan Meier umschiffte sicher die Klippen der Beliebigkeit: Stets war so etwas wie ein durchgehender Puls zu spüren, und der Wechsel von zum Teil gewaltigen Verdichtungen und flächigeren Strukturen geriet spannend.

Ist nun das Alte oder das Neue attraktiver? Zum Abschluss spendierte „la festa musicale“ eine Kombination aus beidem: Christoph Harer hat ein „Neubrandenburgisches Konzert“ verfasst, ein Arrangement von Bachs Konzert für drei Cembali und Orchester (BWV 1064) mit Verteilung der Stimmen auf drei Streichtrios plus Basso continuo. Wunderbar, wie die Klänge nun durch sämtliche Abteilungen des Ensembles flossen, hier etwas angespielt und dort sofort aufgegriffen wurde – ein feines musikalisches Geflecht.

An diesem Abend stimmte so ziemlich alles. Einschließlich der Resonanz: Knapp 150 Besucher sind bei einem derart speziellen Programm und miesem Wetter alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Das Konzert „Tous les Matins du Monde“ mit Jordi Savall, das in der Reihe „Herrenhausen Barock“ am 15. Januar geplant war, wurde wegen der Corona-Pandemie auf einen noch unbestimmten Termin in der Saison 2022/2023 verschoben.

Von Jörg Worat