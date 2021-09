Hannover

Die Götter müssen verrückt sein: Sie stürzen sich aus ihrem Olymp auf die Erde. Nacheinander gehen sie auf den Abgrund zu und überschreiten die Kante. Jedes Mal ist ein dumpfer Aufprall zu hören. Die Erde, das ist in diesem Fall der Orchestergraben der Staatsoper Hannover. Die Gottheiten werden verkörpert vom Staatsballett, das dem Publikum mit „Toda“ von Choreograf Nadav Zelner ein warmes Willkommen zum Spielzeitauftakt in der Oper bereitet. Denn der Sprung in die Tiefe ist der einzige dramatische Moment in diesem einstündigen Stück, das insgesamt ein wahrhaft himmlisches Vergnügen ist.

Energiegeladene Klänge

Schon das in Gelb- und Orangetönen gehaltene Bühnenbild (Eran Atzmon) mit seinen wie überdimensionale Windlichter wirkenden Säulen auf einer Drehscheibe sowie das darauf abgestimmte goldene Licht (Elana Siberski) verströmen Behaglichkeit. Hinzu kommen die fröhlichen und energiegeladenen Klänge der live spielenden Celtic Band. Die vierköpfige Formation unterstützt mit ihren Folkinstrumenten Gitarre, Violine, Flöte und Bodráhn (die traditionelle irische Trommel) das Staatsorchester unter der musikalischen Leitung von Valtteri Rauhalammi und sorgt zusätzlich für Kaminfeueratmosphäre.

Die Kunst des Vermischens

Ein Mix aus Riverdance und indigenen Stammestänzen: Szene aus „Toda“ von Nadav Zelner an der Staatsoper Hannover. Quelle: Ralf Mohr

Auch die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer fügen sich ins Gesamtbild: Der israelische Designer Maor Zabar hat sie in hauchdünne transparente Anzüge gesteckt, die eher nach Körperbemalung als nach Bekleidung aussehen. Doch erst Nadav Zelner macht aus all dem ein Gesamtkunstwerk.

Riverdance und Stammestänze

Zelner, Jahrgang 1992, stammt aus Israel, wo er auch seine tänzerische Ausbildung erhielt. Das Land ist bekannt für seine besondere Tanzkunst, die experimentelle Choreografie mit traditionellem Tanz verbindet. Zelner, der nach eigener Aussage eine große Leidenschaft für Musicals hegt und über Videoclips und Tanzkurzfilme für Film und Fernsehen über seine Heimat hinaus Aufmerksamkeit erregte, beherrscht die Kunst des Vermischens von auf den ersten Blick sehr gegensätzlichen Tanz- und Musikrichtungen. Mit „Toda“ (hebräisch für „Danke“), seiner ersten abendfüllenden Produktion mit Orchester, bringt er eine Art Mix aus Riverdance und indigenen Stammestänzen auf die Bühne. Das hört sich wild an, sieht aber bei Zelner ungemein harmonisch und fließend aus.

Dämonische Wesen

Dynamische Bewegungssprache: Szene aus „Toda“ mit Marta Cerioli (links) und Ana Paula Camargo an der Staatsoper Hannover. Quelle: Ralf Mohr

In der Vorstellung treffen Gottheiten aufeinander, die sich ihrer unendlichen Macht zunächst gar nicht bewusst sind. Erst im Laufe des Stücks entdecken sie ihre Potenziale, nutzen ihre Kraft gezielt, um nach dem Absturz einen Neubeginn zu wagen. Das hat wenig mit Religion oder Glauben zu tun – auch wenn Zelner viel mit entsprechenden Bildern arbeitet. Da gibt es zum Teil recht humorvolle Anleihen bei antiken Statuen, afrikanischen Kultfiguren, ägyptischen Wandmalereien, Freimaurersymbolik oder Wasserspeiern und dämonischen Wesen.

Keine festen Rollen

Zelners präzise, dynamische und eklektische Bewegungssprache hält die Tänzer und Tänzerinnen dazu an, sich ständig zu verändern. Hier gibt es keine festen Rollen oder Duettpartner. Auch mimisch ist das Ensemble gefordert – es wird viel grimassiert. Dass das zusammen nicht abgehoben und diffus wirkt, liegt neben der stimmigen Choreografie auch an der sehr weltlichen und geerdeten Musik der Celtic Band.

Unendliche Kraft: Szene aus dem Ballett „Toda“ von Nadav Zelner an der Staatsoper Hanover. Quelle: Ralf Mohr

Die Botschaft von „Toda“ wurde zu Aufführungsbeginn auf den Bühnenvorhang projiziert: Jeder Zuschauer solle sich der Kraft bewusst werden, die er in sich trage. Zelner ist überzeugt: „Sie ist unendlich.“ In jedem Fall hat er für einen starken Saisonauftakt gesorgt. Jubelnder Beifall.

Die nächsten Vorstellung sind am Dienstag, 28. September, sowie am 1., 9., 13., 16., 21., 24. und 29. Oktober.

Von Kerstin Hergt