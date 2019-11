Hannover

„Wut. Meine ist so groß, dass sie nicht in mich hineinpasst,“sagt Hazal, die gerade 18 Jahre alt geworden ist. Zuhause ist alles eng und stickig. Bewerbungen hat sie schon jede Menge geschrieben, aber mehr als ein Halbtagsjob in der Bäckerei des Onkels ist nicht drin. In der Nacht ihres 18. Geburtstag wird sie mit ihren beiden Freundinnen vom Türsteher des Clubs abgewiesen. Danach stoßen die drei Mädchen einen Studenten vor die einfahrende U-Bahn. Einfach so. Hazal flieht nach Istanbul, ihre Tante will sie bewegen, sich zu stellen. Aber das will Hazal nicht. Sie spürt keine Reue.

Die Journalistin Fatma Aydemir hat diese Geschichte eines türkischen Mädchens geschrieben. Es gäbe wohl noch viele andere Geschichte über ein türkisches Mädchen, aber es ist eben diese, die Fatma Aydemir erzählt. Es ist die erwartete, die naheliegende, die beide Seiten, Türken wie Deutsche, beschämende Geschichte.

Sie funktioniert auch im Theater. In der Inszenierung von Alexander Riemenschneider tritt Katherina Sattler als Hazal auf und erzählt von ihrem Leben, ihrer Tat und ihrer Flucht nach Istanbul. Anderthalb Stunden dauert dieser Monolog für eine Schauspielerin, der am Schauspielhaus Hamburg uraufgeführt wurde. Jetzt ist die Inszenierung als Übernahme im Ballhof 2 zu sehen. Für ihre Darstellung der Hazal wurde Katherina Sattler für den Theaterpreis „Der Faust“ nominiert.

Lauter Karikaturen

Ihre Leistung ist beachtlich. Sie steht allein auf der Bühne, füllt allein den Raum, präsentiert eine spannende Geschichte. Aber sie liefert auch lauter Karikaturen ab: Die Mutter: eine kümmerliche, hexenartige Person; der Kaufhausdetektiv: näselnd, verschlagen; die Freundin: aufgedreht; die andere Freundin: püppchenhaft. Alles so, wie man es erwartet, alles so, dass man es gleich gut erkennt.

Mit diesen Überdeutlichkeiten, dieser schauspielerischen Komplexitätsreduzierung kommt Katherina Sattler dem Roman von Fatma Aydemir allerdings wiederum sehr nah. Die Autorin arbeitet halt mit Abziehbildern und Klischees. Unterhaltsam ist die Sache trotzdem. Am Ende gab’s reichlich Applaus, teilweise auch im Stehen.

