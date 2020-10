Hannover

Das Wunderbare am Spielen ist die Möglichkeit der Wandlung. Innerhalb kürzester Zeit kann man ein ganz anderer sein. Das gilt fürs Schau- wie auch fürs Glücksspiel. Wie beides zusammenhängt, wie beides einerseits Leidenschaft braucht und andererseits auch eine gewisse Wurschtigkeit der Normalwelt gegenüber, das zeigt ein wunderbares Zwei-Personen-Theater im Ballhof 2. Hajo Tuschy (der im Schauspielhaus in „ Don Karlos“ gerade als Posa zu sehen ist) spielt zusammen mit dem Klangkünstler Jacob Suske „Der Spieler“ nach dem Roman von Fjodor Dostojewski. Die Produktion, die die beiden, die auf der Bühne stehen, gemeinsam inszeniert haben, hatte am Theater Bonn Premiere, nun wird sie in den Spielplan des Schauspiels Hannover übernommen. Das ist durchaus ein Gewinn.

Zahnärzte, die was spüren wollen

Während es heute in Spielcasinos wie dem von Baden-Baden eher touristisch zugeht (Leute, die mal gucken wollen, sind hier die Mehrheit, gefolgt von Zahnärzten, die mal was spüren wollen, und blassen Jünglingen, die sich Notizen machen, alle corona-bedingt durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt), beschwört das Kammerspiel im Ballhof mit Dostojewski die Zeit herauf, in der Roulette noch groß war. Man fiel tief, aber mit Stil.

Anzeige

Hajo Tuschy spielt den Spieler, wie er auch bei Dostojeswki ist: ein verliebter Junglehrer. Aber bei Tuschy ist er ganz von heute. Gelegentlich kumpelt er mit dem Publikum herum, das ist nicht schlecht, es zieht uns Zuschauer ins Spiel, und es ist auch immer ein Risiko – durchaus passend für den „Spieler“.

Hajo Tuschy spielt den General. Rot und Schwarz spielen hier bei den Kostümen eine wichtige Rolle. Quelle: Thilo Beu

Jakob Suske unterlegt viele Monologstellen mit Sphärenklängen (die er gelegentlich auch durch das Reiben von Glasrändern erzeugt). Als es um das Thema Warten geht (der General hat alles verspielt, nun wartet er – und mit ihm seine ganze Entourage – auf den Tod der kranken Mutter, um die Erbschaft anzutreten), lässt Jacob Suske ein paar Metronome gegeneinander anklicken, was ziemlich eindrucksvoll ist.

Interessant ist die Bühne, die Patricia Ghijsens entworfen hat: ein roter Raum, ein schwarzer Raum und ein winzigkleiner grüner Raum befinden sich auf der Drehbühne, die am Ende so stark und ausdauernd in Rotation versetzt wird, dass sie an den Kessel des Roulettespiels erinnert. Und die Kugel, die darin umherflitzt, ist der Spieler.

Aufhören, wenn es an der Zeit ist

Wie gut das Schauspiel und das Glücksspiel einander überlagern können, zeigt Hajo Tuschy am Ende der anderthalbstündigen Aufführung. Da wiederholt er Dostojewskis Beschreibung eines ereignisreichen Abends im Casino mehrere Male. Und wie der Glücksspieler, so kann auch der Schauspieler das eine nicht: aufhören, wenn es an der Zeit ist. Wobei: Hier ist das eigentlich gar kein Problem.

Weitere Vorstellungen am 11., 15. und 21. Oktober im Ballhof Zwei

Von Ronald Meyer-Arlt