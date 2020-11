Hannover

Das Bild ist lebendig, der Porträtierte ist es nicht. Er ist ein Bild von einem Mann, aber kalt und starr. Und er bleibt so. Er altert nicht. Das Bild altert an seiner Stelle. Wie unsere Bilder zu unseren Stellvertretern werden, wie Eitelkeit und die Angst, ein anderes als das gewünschte Bild abzugeben, uns die Lebendigkeit rauben, das sind spannende und sehr aktuelle Themen.

Insofern passt der Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“, den Oscar Wilde im Jahr 1890 geschrieben hat, gut in unsere Zeit. Im Ballhof wurde jetzt die Theaterversion des Romans aufgeführt – es war die letzte Premiere vor der coronabedingten Schließung, die mindestens einen Monat lang dauern wird. Regisseur Nikolas Darnstädt hat das Stück mit mutigem Zugriff gepackt. Er spielt mit der Künstlichkeit der Figuren und schickt ein Quartett knallbunt aufgetakelter Figuren in Latexkleidung (Kostüme: Laura Kirst) auf die Bühne.

In Schräglage: Nikolai Gemel als Dorian Gray mit Alban Mondschein (links) und Lukas Darnstädt. Quelle: Kerstin Schomburg

Und er nimmt den Menschen auf der Bühne die Sprache. Bis auf eine kurze Szene, in der es um schlechtes Schauspiel geht, sprechen die Schauspieler ( Lukas Darnstädt, der Bruder des Regisseurs, sowie Nikolai Gemel und Alban Mondschein) und die Schauspielerin ( Sabrina Ceesay) nicht. Sie klappen nur die Münder auf und zu, gestikulieren wild und hüpfen zur Musik auf der Bühne herum. Sie machen das so gut, dass man eine Zeit lang nicht merkt, dass sie nicht selber sprechen. Aber die technische Perfektion ändert nichts daran: Sie sind quicklebendige Zombies geworden. Denn der Regisseur hat sich entscheiden, das Stück im Playback-Modus laufen zu lassen.

Die Sprache kommt aus dem Rechner, sie ist immer verfremdet, immer mit Beats und elektronischen Klängen unterlegt. Das ist am Anfang recht interessant, passt auch gut zum Themenbereich Künstlichkeit und Tod, der in „ Dorian Gray“ verhandelt wird, wird nach einer Viertelstunde allerdings schon etwas fad. Das Problem: Playback schrumpft das Theater zum Kino. Es ist ja alles absehbar. Die Schauspieler hüpfen in einer Schablone herum, sie sind Erfüllungsgehilfen eines Programms, das gnadenlos abgespult wird. Zu sehen ist: Maschinenmarionettentheater. Als Zuschauer fühlt man sich da schnell unterfordert.

Andererseits: Der Mut, den Stoff so zu packen, das Grelle und Exaltierte nicht zu scheuen, sondern auszustellen, ist auch bewundernswert. Anderthalb Stunden aber hält die Bewunderung dann doch nicht an.

Weitere Aufführung, falls die Entwicklung der Pandemie das zulässt, im Dezember.

Von Ronald Meyer-Arlt