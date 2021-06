Hannover

Zweiter Akt, zweite Szene. Das Erste, was Alkmene sagt, als sie ihren Ehemann erblickt, ist: „Oh Gott! Amphitryon!“ Der Ausruf umfasst tatsächlich schon das ganze Drama, das Heinrich von Kleist in seiner Tragikomödie „Amphitryon“ untergebracht hat. Geschrieben vor 218 Jahren in Dresden, hatte das Werk am Sonntag in der Regie von Stephan Kimmig im Ballhof Eins Premiere.

Man merkte den Theaterleuten und dem Publikum, das noch coronabedingt luftig über die Stuhlreihen verteilt war, die Freude an, dass die Bühne wieder mit Leben gefüllt wird. Umso schöner, dass die Zuschauer hin und wieder laut lachen konnten, auch wenn Kleists „Lustspiel“, wie er das Stück nannte, weniger ein lustiges Spiel als ein mitunter böses Spiel mit der Lust und mit ihrer Rückseite, der Verzweiflung, ist.

Liebesnacht erschlichen

Kleist (der sich bei einer Vorlage von Molière bedient hatte, die wiederum auf einer Arbeit des römischen Dichters Plautus basierte) entwirft folgendes Sujet: Amphitryon, Feldherr, kommt nach siegreicher Schlacht nach Hause. Doch bevor er eintrifft, hat sich Göttervater Jupiter in Amphitryons Gestalt eine Liebesnacht mit dessen Frau Alkmene erschlichen. Auch Amphitryons Diener Sosias begegnet sich selbst in einem Zwilling, in dem sich der Gott Merkur verbirgt. Dieser Strang steht für die Komödie, während der Part von Amphitryon, der am Ende sagen muss, sein Gegenüber sei sein wahres Ich, tief in die Tragik einer zersplitterten Identität hinabführt.

Wer sich als Regisseur auf dieses Werk einlässt, muss es mit der legendären Aufführung von Dieter Dorn 1999 in München mit Michael Maertens als Jupiter und Jens Harzer als Amphitryon aufnehmen. Kimmig tut das, und er schafft es auch ganz gut – mit Abstrichen. Er schafft es vor allem, weil er das übliche Verfahren, den Gott und den Feldherrn von unterschiedlichen Akteuren spielen zu lassen und ihr gleiches Aussehen bloß zu behaupten, dadurch aufbricht, dass im Ballhof Lukas Holzhausen beide Rollen spielt, nur mit Veränderungen in Stimme und Haltung.

Zwei Wesen in einem Körper: Lukas Holzhausen als Jupiter und als Amphitryon. Quelle: Katrin Ribbe

Holzhausen macht das auf fesselnde Weise, ist als Jupiter laut und machohaft, zeigt aber auch die Kehrseite, das Liebesbedürfnis des immer nur verehrten Göttervaters. Und als Amphitryon wird er als der mutmaßlich Gehörnte zunächst zornig und dann immer kleiner. Man spürt beide Wesen in demselben Körper, wie sie miteinander ringen – etwas, das Kleist gar nicht vorgesehen hatte, das aber absolut überzeugend wirkt.

Warum ein Geschlechterwechselspiel?

Dieses wunderbare Regiekonzept, unterstützt von einer schlichten rohen wie geteerten Wand quer über die Bühne (von Bühnenbildnerin Katja Haß, der Ehefrau des Regisseurs), wird allerdings deutlich geschmälert – durch etwas, das Kimmig dem Stück von außen überstülpt, ohne dass es sich aus der Inszenierung heraus erschließt: Der Regisseur macht aus Amphitryons Diener Sosias eine Dienerin und Soldatin namens Sosia, aus Sosias’ Frau Charis wird Alkmenes Diener Charos. Das Paar wurde „gegendert“, wie es im Programmheft heißt.

Gegendertes Paar: Fabian Dott als Charos, Amelle Schwerk als Sosia. Quelle: Katrin Ribbe

Besetzt sind die Rollen fabelhaft. Amelle Schwerk, die drei Viertel der Komödienanteile des Stücks allein trägt, gibt die Doppelrolle der Dienerin und der Göttin auf wunderbare Weise, anfangs nicht so eindrucksvoll wie Holzhausen, aber dann immer besser, und auch Fabian Dott als Charos macht seine Sache gut. Doch warum dieses Geschlechterwechselspiel?

Wollte Kimmig zeigen, dass jetzt auch Frauen so blöd sind, in den Krieg zu ziehen? Aber wenn Sosia eine Kriegerin ist, warum hat sie sich in der Schlacht im Zelt versteckt? Und warum hat sie in der ersten Szene Angst im dunklen Wald? Oder wollte der Regisseur das Ehegeplänkel des Dienerpaares durch vertauschte Rollen ad absurdum führen? Hier wird aber kein Klischee hinterfragt, es wird nur auf links gedreht.

Plakatives Statement

Man kann, man sollte im Theater Geschlechterstereotypien aufbrechen. Doch das müsste aus den Charakteren oder dem Text erwachsen. Hier tut es das nicht. Kimmig gibt lediglich ein plakatives – Wir gendern! Wir gehören dazu! – politisches Statement ab. Damit benutzt er das Stück und entwertet seine eigene Arbeit. In den Sosia-Charos-Passagen droht die Inszenierung immer wieder ins Aufgesetzte zu kippen.

Wird an sich selbst und ihrer Liebe irre: Alkmene, gespielt von Tabitha Frehner. Quelle: Katrin Ribbe

Ohne diesen Missgriff wäre der Abend echt gut gewesen. Denn atemberaubend ist auch Tabitha Frehner als eine Alkmene, die in ihrem langen, wie mit Rissen versehenen Kleid (Kostüme: Anja Rabes) schier irre wird an einer Schuld, die sie bloß dadurch auf sich lud, dass sie nie jemand anderen zu lieben geglaubt hat als ihren Gatten. Auch sie weiß irgendwann nicht mehr, wer sie ist.

So grausam kann es sein, wenn Götter mit der Lust spielen. Am Anfang und am Ende das gleiche Bild: Die beide Schauspielerinnen und die beiden Schauspieler stellen sich vor das Publikum, ohrenbetäubende Musik, und beginnen zu zittern. Immer stärker. Keine Seele erträgt es, vollständig infrage gestellt zu werden.

Von Bert Strebe