Den Roman haben andere fertiggestellt. Wolfgang Herrndorf, Autor von „Tschick“, hatte die Geschichte von Isa, dem Mädchen, das Tschick und sein Freund Maik bei ihrer Fahrt mit dem geklauten Lada auf einer Müllkippe aufgabeln, nicht fertig schreiben können. Herrndorf litt an einem Hirntumor. Als das Leben für ihn unmöglich wurde, hat er es sich genommen.

Freunde haben das Romanfragment und einige Notizen zusammengefügt und das Buch fertiggeschrieben. Dramaturg Robert Koall, der auch von „Tschick“ schon eine Bühnenversion hergestellt hatte, hat „Bilder deiner großen Liebe“ fürs Theater eingerichtet.

Wolfgang Herrndorf auf der Bühne in Hannover: Seelengestrüpp

Jetzt ist das Stück in der Inszenierung von Markus Bothe auf der Ballhof-Bühne in Hannover zu sehen. Es ist die zweite Premiere der Produktion. Bereits im vergangenen März kam eine Streaming-Fassung des Stückes heraus. In beiden Fassungen sind Seyneb Saleh und Torben Kessler zu sehen; sie spielt Isa, er übernimmt alle anderen Rollen.

Licht in der grünen Wildnis: Isa (Seyneb Saleh) ist unterwegs. Quelle: Katrin Ribbe

Bestimmendes Element der Film- und der Theaterversion ist diese merkwürdige Bühne: Kathrin Frosch hat eine Art Schilfgrasfläche als Spielort entwickelt. Die beiden Schauspieler laufen durchs hüfthohe Gras, verschwinden auch ab und zu darin. Die Feldwiesenbuschlandschaft steht für urbane Wildnis und auch fürs Seelengestrüpp.

Im Film kämpfte sich auch die Kamera durch die grünen Halme und kam den Menschen dabei manchmal ganz nahe. Im Theater haben die Zuschauerinnen und Zuschauer eher den Eindruck der Totale. Man hat den Überblick, weiß aber nicht genau, worüber eigentlich. Die Filmversion wirkte ein bisschen lebendiger, packender.

Isa: „Verrückt ist nicht bescheuert“

In der Theaterfassung hat man manchmal den Eindruck eines großen, irgendwie dahingetupften Bildes. Es ist schön und fremd und auch ein bisschen unerreichbar. Isa ist aus einer Psychiatrischen Klinik abgehauen. Sie sagt kluge Sachen wie: „Verrückt sein, heißt ja nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.“ Sie denkt über den Tod nach, über die Sterne und über die Unendlichkeit. Seyneb Saleh verleiht ihr eine schöne Unerschrockenheit und Stärke und manchmal auch ein bisschen mädchenhafte Nöligkeit.

Torben Kessler erdet die Männerfiguren, denen Isa auf ihrem Roadtrip begegnet. Obgleich das hier öfter mal möglich wäre, streift er nie auch nur ansatzweise die Karikatur.

Ein Roadmovie ohne Dramatik

Dass die beiden auch noch einige Klangexperimente machen und Geräusche samplen, die dann als Soundteppich unter die Szene gelegt werden, ist wohl der mangelnden Dramatik der Vorlage geschuldet. Obgleich Isas Geschichte, die Geschichte einer Flucht, also ein Roadmovie ist, passiert hier nichts außer ein paar Begegnungen, die im Grunde ohne Eindruck bleiben. Vielleicht hätte man das einfach irgendwie aushalten müssen.

Weitere Vorstellungen: heute, sowie am Donnerstag, 3. und Montag, , 28. Februar im Ballhof.

Von Ronald Meyer-Arlt