Familien, die hungern, Frauen, die, von ihren Ehemännern verprügelt werden, Kinder, die, wenn sie von ihrer glücklichsten Zeit sprechen, „vor dem Fernseher“ sagen – davon erzählen gemeinhin Sozialreportagen im Fernsehen oder Longreads in den Zeitungen. Das Theater erzählt solche Geschichten derzeit kaum. Das kritische Volksstück (von Autoren wie Ödön von Horváth, Marieluise Fleißer, Franz Xaver Kroetz, Martin Sperr, Felix Mitterer oder Peter Turrini), das die Bösartigkeit der Gegenwart schildert, die Klassengegensätze benennt und Gewalt und Armut zeigt, ist längst nicht mehr zwingender Bestandteil von Theaterspielplänen.

Aber vielleicht kehrt es ja zurück – in der Form des dramatisierten Romans. Vor vier Jahren hatte der damalige Intendant Lars Ole Walburg Philipp Winklers Roman „Hool“ auf die Bühne gebracht. Jetzt hat Lukas Holzhausen, der ansonsten als Schauspieler zum hannoverschen Ensemble gehört, Christian Barons autobiografischen Roman „Ein Mann seiner Klasse“ für die kleine Bühne des Ballhofs 2 inszeniert.

Das Wimmern der verletzten Ehefrau

Darin erzählt er die bittere Geschichte seiner Familie. Der Vater, ein Möbelpacker, ist alkoholabhängig, jähzornig und brutal, die duldsame Mutter stirbt einen frühen Tod. Christian Baron schildert, wie die Familie hungern musste, als die Nudeln und das Tomatenmark aufgebraucht waren, und wie der Vater seiner hochschwangeren Ehefrau in den Bauch getreten hat. Er schildert das Wimmern der verletzten Ehefrau und den Nachbarn, der sich im Treppenhaus Kopfhörer aufgesetzt hat, um das alles nicht zu hören.

„Ein Mann seiner Klasse“: Michael „Minna“ Sebastian tapeziert, Nikolai Gemel erzählt von einer schwierigen Kindheit in Kaiserslautern. Quelle: Katrin Ribbe

In der Inszenierung von Lukas Holzhausen sind die brutalen Szenen nicht zu sehen, aber zu hören. Er lässt den Roman nicht nachspielen, er lässt ihn nacherzählen. Und das recht eindrucksvoll. Der Vater, der wütend wird, wenn etwas nicht klappt – und in seinem Leben klappt vieles nicht – ist zwar irgendwie da, aber nicht Teil des Spiels. Ein kräftiger Mann (Michael „Minna“ Sebastian), der keinen Text zu sprechen hat, steht die ganze Zeit auf der Bühne und ist damit beschäftigt, einen Wohnraum zusammenzuzimmern. Manchmal schauen ihn die anderen furchtsam an. Die Stimme des Vaters (gesprochen von Jan Thümer) kommt aus dem Lautsprecher; in den Gewaltszenen wird Text der anderen über die Tonspur gelegt – ein schönes Mittel, um zu beschreiben, wie das ist, wenn keiner mehr zuhört und wenn mit Sprache nichts mehr zu bewirken ist.

Die Nähe zu den Leuten

Nikolai Gemel steht als Ich-Erzähler Christian auf der Bühne. Er wirkt verletzlich und fragil. Als eine Art Gegenbild zu seinem aufbrausenden Vater wird er ganz kühl, wenn er an der Welt, so wie sie ist, zu scheitern droht. Stella Hilb ist als Mutter und hilfreiche Tante zu sehen. Sie spricht den etwas trägen Pfälzer Dialekt, den auch die Vaterstimme aus dem Off pflegt. Diese Nähe zu den Leuten vor Ort gehört zum Volksstück. Man muss das bringen, darf es aber nicht übertreiben, Regisseur Lukas Holzhausen hat hier eine gute Mischung gefunden.

Der Duft von Tomatensoße zieht durchs Theater: Szene aus „Ein Mann seiner Klasse“ mit Titus von Issendorff (der den Sohn Benny im Wechsel mit Noah Ilyas Karayar spielt) und Stella Hilb. Quelle: Katrin Ribbe

Seine Idee mit dem schweigenden Handwerker im Zentrum der Produktion, der ruhig und kenntnisreich fast zwei Stunden lang einen Wohnraum auf der Bühne (Katja Haß) aufbaut und sogar noch tapeziert, ist diskussionswürdig. Soll man einen Arbeiter so ausstellen? Andererseits ist die Figur des schweigenden und allgegenwärtigen Vaters im Zentrum auch sehr stark.

Die Rolle des Bruders Benny ist mit einem Kind besetzt: Noah Ilyas Karayar (der im Wechsel mit Titus von Issendorf auf der Bühne steht), hat ganz schön viel zu tun: reden, tanzen, schreien. Er macht das alles sehr gut. In einer Szene muss sich der Zehnjährige sogar eine Zigarette drehen. Es schmerzt, dabei zuzusehen. Aber das soll es ja.

Weitere Aufführungen am 25. Oktober sowie am 1. und 6. November im Ballhof 2

Von Ronald Meyer-Arlt