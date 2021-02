Garlstedt

Herr Zaft hat jetzt einen anderen Traum. Er ist 61 Jahre alt, denkt an den Ruhestand und möchte gern ein Buch schreiben. Um Krisenmanagement soll es in dem Buch gehen, denn mit Krisen kennt Herr Zaft sich aus. Ein neues Heim für seinen neuen Traum hat er schon gefunden, gut 80 Kilometer weiter nördlich, in Cuxhaven. Ein Boot gehört auch zu seinem neuen Traum, er will da etwas Besonderes entwickeln, eine Art Hybrid-Boot, „etwas ganz Neues“. Herr Zaft ist Ingenieur, ihm fällt immer etwas ein. Aber bevor es losgeht mit dem neuen Traum vom Wohnen am Meer, vom Buch und vom Boot muss er seinen alten Traum begraben.

Deshalb gibt es jetzt dieses besondere Immobilienangebot im Netz: „Traumvilla mit jeder Menge Musikgeschichte, 400 Quadratmeter Wohnfläche, 5000 Quadratmeter Grundstück. Kaufpreis: 1.800.000 Euro, Provisionsfrei.“

Das Haus liegt in einer Seitenstraße in Garlstedt, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Osterholz an der Bundesstraße 6 zwischen Bremen und Bremerhaven. „Millionärshügel“ wird die Gegend hier genannt. Der Wald, der hier nah an die Häuser kommt, ist ein gutes Pilzgebiet. „Das hier ist die Einflugschneise für Bremen“, sagt Herr Zaft, „in nicht mal zehn Minuten ist man in Bremen-Nord.“

Mit Einflugschneisen kennt er sich aus. „Siegfried Zaft Engineering. Aerospace & Industrial Service“ steht auf seiner Visitenkarte. Früher hat er für Airbus gearbeitet. „Krisenmanagement war mein Thema“, sagt er. Deshalb auch der Plan mit dem Krisenbuch. Und heute? „Ich mache in Luft- und Raumfahrt und in Windenergie.“ Vor dreizehn Jahren hat er die Villa in Garlstedt erworben. Mit seiner Frau ist er hier eingezogen. 400 Quadratmeter Wohnfläche ist reichlich für ein Paar, aber als Selbstständiger hatte er hier oft andere Ingenieure, Vertragspartner, Arbeitsgruppen zu Gast, deshalb fand er das große Haus, zu dem auch ein paar Gästewohnungen gehören, ganz passend.

Für 30.000 Euro Kabel verbaut

Und dann ist da noch der Keller: In dem befindet sich ein Fernsehstudio mit allem, was dazu gehört: Bühne, Scheinwerfer, Regieraum, gigantische Mischpulte für Bild und Ton, Künstlergarderobe, Bar. Allerdings ist hier fast alles auf dem Stand der Achtzigerjahre: Die Bandmaschinen für die Aufzeichnungen der Fernsehbilder sind so groß wie Kühlschränke, die Monitor-Bildschirme sind noch Röhrengeräte, und hinter dem alten Mischpult ist ein Steckpult, mit dem man mithilfe von Klammern Kabelverbindungen herstellen kann. „Hier sind für 30.000 Euro Kabel verbaut“, sagt Siegfried Zaft.

Technik, die einmal begeistert hat: Röhrenfernseher als Monitore und ein analoges Mischpult. Das meiste soll noch funktionsfähig sein. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Eingerichtet und genutzt hat das Studio Michael (genannt: Mike) Leckebusch. Der Regisseur und Fernsehproduzent entwickelte das Konzept des „Beat-Club“. 1965 kündigte der spätere Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben die erste Ausgabe des „Beat-Clubs“ mit einer Warnung an: „Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Verständnis. Es ist eine Sendung von jungen Leuten für junge Leute.“ Leckebusch war mit dem Format sehr erfolgreich. Anfang der Siebzigerjahre eröffnete er im Fernsehen den „Musikladen“. Er war Redakteur bei der Rudi-Carrell-Show, Regisseur der Talk-Show „ 3 nach 9“ und hatte Ende der Siebzigerjahre soviel verdient, dass er in Garlstedt mit einem besonderen Bauprojekt starten konnte: eine Villa mit vielen Zimmern für Künstler und Kollegen und eigenem Studio, in dem er Musikvideos aufzeichnen konnte. In seinem Haus in Garlstedt waren die Stars der Zeit zu Gast: Boney M., die Bee Gees, die Pet Shop Boys, die Eurythmics, Blondie, Roxanne, Bonnie Tyler und viele andere. Hier in Garlstedt hat Leckebusch vor allem die „Musikladen-Extra“-Videos produziert.

Architektur als Unterhaltung

Das Haus ist ein Statement. Von Weitem wirkt das markante Backsteingebäude mit seinem vielfältig geschwungenen Dach wie die Kreuzung eines norddeutschen Gemeindehauses mit einem Leuchtturm. Hier behauptet jemand, dass Architektur auch Unterhaltung sein darf. Rechte Winkel sind kaum zu finden, die meisten Räume sind achteckig. Der Turm sollte eigentlich noch höher werden, eine Wasserrutsche sollte in einen See führen, auf dem es ein Inselchen gab, das man nur schwimmend erreichen konnte. Das Haus war wohl auch als gigantisches Partyprojekt geplant. Aber schon beim Bau im Jahr 1978 musste Leckebsuch kürzer treten. Bei einem Tritt auf einen Nagel, erzählt Zaft, habe sich der Fernsehmann eine Blutvergiftung zugezogen, die später zu einer Herzmuskelentzündung geführt habe. Der Turm sei dann doch nicht so hoch gebaut worden, wie geplant. Und auch die Rutsche wurde gestrichen.

Gemeindehaus trifft Leuchtturm: Die Leckebusch-Villa in Garlstedt im Sommer. Quelle: Siegfried Zaft

Im Jahr 2000 ist Leckebusch gestorben. Das Haus stand einige Jahre leer, als Zaft das Objekt 2008 erwarb, erwarb er auch die Reste des „Musikladen“: Dekoration, Studiotechnik und ein kleines Leckebusch-Museum. Eine Nasenskulptur ist hier in einer Vitrine zu sehen, „Der goldene Riecher“ steht auf dem Schild – eine Auszeichnung für den Fernsehmacher, der mit seinen Showideen oft den Publikumsgeschmack gut traf. Neben einer Tür lehnt eine Windmaschine, gegenüber ist ein Zigarettenautomat an der Wand befestigt. Alle Schächte sind leer. Aber über drei Schächten kleben Schildchen, die alle für „Benson& Hedges“ werben. „Da waren nicht überall Benson & Hedges drinnen“, sagt Siegfried Zaft, „in einem der Schächte gab’s auch Joints“.

„Das war eine wilde Zeit“

Dann zeigt er auf das Plakat von Motörhead. „Die haben sieben Tage Party gemacht“, sagt Siegfried Zaft. Hausbesitzer Zaft kennt viele solcher Geschichten. Einige davon auch aus eigener Anschauung. Als Jugendlicher hat er bei den „Beat Club“-Aufzeichnungen von Radio Bremen als Kabelträger mitgeholfen. „Das war eine wilde Zeit“, sagt er. Vielleicht hat er sich mit dem Kauf der Villa auch ein Stück seiner Jugend zurückkaufen wollen.

Ein bisschen hat sich Siegfried Zaft auch im Musikgeschäft versucht. Neben dem Fernsehstudio hat er ein Tonstudio installiert. Er hat einen Tonmeister engagiert und er hat das Plattenlabel Cross Art Records gegründet. Aber so richtig durchgestartet ist er damit nicht.

Erinnerungen an eine „wilde Zeit“: Das Haus war wohl auch als gigantisches Partyprojekt geplant. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Jetzt sind die alten Träume ausgeträumt. Zusammen mit der Immobilie will Zaft alles verkaufen, was hier noch an den „Musikladen“ erinnert: Die kühlschrankgroßen Maz-Geräte, die Röhrenfernseher, das analoge Mischpult, die alten Fernsehkameras und auch den Zigarettenautomaten mit seinen leeren Schächten. Sollte der neue Käufer kein Interesse an Pop-Devotionalien haben, könnte auch alles entsorgt werden. Denn unter Denkmalschutz steht hier nichts.

