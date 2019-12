Bonn

Knarzende Dielen: Das ist der Klang, mit dem die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven beginnen. Ein ganzes Jahr lang soll gefeiert werden, mehr als 1000 Veranstaltungen sind im ganzen Land geplant. Darum beginnt man schon jetzt, am Vorabend zum 249. Geburtstag des Komponisten. Und man beginnt in Bonn, wo Beethoven am 17. Dezember 1770 geboren wurde.

Für das große Jubiläum wurde das Beethoven-Haus – das Geburtshaus des Komponisten – saniert und wesentlich erweitert. Die Wiedereröffnung am Montag markierte nun den Beginn der ausgiebigen Feierlichkeiten. Im Mittelpunkt der neu gestalteten Dauerausstellung steht das Haus selbst – und damit auch die nackten Holzdielen, die in schiefen Treppengängen und engen Salons knarzend die „Aura des Authentischen“ verbreiten, die sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) in ihrer Eröffnungsrede von diesem Ort erhofft.

Mensch statt Denkmal

„Aura des Authentischen“: Das Beethoven-Haus in Bonn. Quelle: Oliver Berg/dpa

Grütters sieht das Beethoven-Haus als einen Ort der Annäherung an „einen der bedeutendsten Künstler des Landes“. Dabei betont sie den Paradigmenwechsel, der sich schon seit einigen Jahren im Umgang mit Beethoven vollzogen hat. „Nicht ein Denkmal, sondern den Menschen sehen wir hier“, sagt sie mit Blick auf die neue Ausstellung. Beethoven ist eben nicht nur das Genie, das bis dahin unerhörte Partituren schreibt – er notiert auch Einkaufszettel für seine Haushälterin. Beides hat sich erhalten und ist nun in Bonn zu sehen.

Blick ins Allerheiligste

Wie schwierig es aber ist, ein lebendiges Bild eines Menschen zu bekommen, wenn man mit einem Abstand von 249 Jahren auf sein Leben schaut, offenbart der Blick in das Allerheiligste des Beethoven-Hauses: Die kleine, niedrige Kammer unter dem Dach wurde bislang historisch wohl zutreffend als Geburtszimmer des Komponisten bezeichnet – und mit einer Kordel im Türrahmen vor Besuchern geschützt, die nur scheue Blicke in den leeren, mit Porträts geschmückten Raum werfen konnten.

Nach der Neugestaltung bleibt die Kammer zwar das Geburtszimmer, firmiert aber schlichter als Schlafzimmer der Eltern und darf erstmals betreten werden. Die Schweizer Architektin Barbara Holzer, die die neue Dauerausstellung mit ihrem Team gestaltet hat, weicht ausgerechnet an diesem Ort vom Primat des Authentischen ab und hat eine Art Kunstwerk eingefügt, um den Ort auf zusätzliche Weise zu überhöhen: Der Besucher steht wegen der niedrigen Decke gebeugt auf einer silbernen Plattform vor einer spiegelnden Glasfläche, auf der sich nach und nach aus zunächst unverständlichen Zeichen Buchstaben formieren: „Was mich angeht, ja du lieber Himmel, mein Reich ist die Luft, wie der Wind oft, so wirbeln die Töne, oft wirbelts auch in der Seele.“

Die eigentliche Botschaft

Das geheimnisvolle, musikalische Zitat stammt aus einem Brief Beethovens und weicht bald darauf einem Ausschnitt aus einer nicht näher gekennzeichneten handschriftlichen Partitur. Der Wille, hier etwas Besonderes zu schaffen, wird dabei so klar wie die Einsicht, dass dieser Wille nie ausreicht: Man kommt Beethoven weder mit authentischen Holzdielen noch mit auratischen Kunstbemühen wirklich nahe.

So ist dies vielleicht die eigentliche Botschaft, die vom Start dieses beispiellos groß dimensionierten Beethoven-Jahres ausgeht: So oft gespielt viele seiner Werke auch sind, so ausführlich sein Leben auch beschrieben wurde – mit diesem Komponisten sind wir noch lange nicht fertig.

