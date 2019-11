Hannover

Es dauert, bis endlich das „Freuden“-Thema erklingt. Doch wie das geschieht, das ist typisch für Andrew Manzes Beethoven-Erzählung der Neunten und wohl auch für dieses ganze Beethoven-Festival, das an acht Konzerten in drei Wochen alle neun Sinfonien und die fünf Klavierkonzerte präsentierte. Jetzt, im Takt 92 des Finales, zitieren Celli und Kontrabässe den „schönen Götterfunken“ herbei, doch sie tun das ganz unaufgeregt, in sich ruhend. Das muss nicht andeuten, dass gleich Größeres, Gewaltigeres erklingen wird, das ist so selbstverständlich und selbstgewiss, dass alles, alles gut werden muss.

Unprätentiöse Deutung

Ähnlich unprätentiös hat diese Beethoven-Deutung im ausverkauften Kuppelsaal begonnen: mit einer Quinte, die von den ersten Geigen und dann von Bratsche und Kontrabass wirklich „sotto voce“ intoniert wird, also mit gedämpftem Ton und äußerster Zurückhaltung in Dynamik und Ausdruck. Kenner laden die Definition der „leeren Quinte“ gerne mit einer Bedeutung auf, die sie nicht hat. Das meint nur, dass der Mittelton zum Dreiklang fehlt, der erst klar machen würde, wohin das alles zielt: nach Dur oder Moll. Mehr Rätsel ist da erst einmal nicht.

Die Neunte überwältig durch sich selbst

Bei den Streichern der NDR Radiophilharmonie, die fast ohne Vibrato eher fahl tönen, ist das erst einmal ein Grundbaustein, und darauf baut Chefdirigent Andrew Manze seine Interpretation auf. Das ist nicht unklug, denn dieses singuläre Werk der Musikgeschichte eignet sich nicht wirklich für die geniale Deuterpose. Die Neunte überwältigt, wenn sie denn überzeugt, durch sich selbst. Jedes Dirigentengenie muss da blass bleiben.

Manze und sein hoch motiviertes Orchester bleiben nicht blass, auch wenn die Kondition zum Ende dieses Beethoven-Marathons nicht abendfüllend auf höchsten Niveau bleiben kann. Nicht nur scherzhaft hatte Andrew Manze im einleitenden Gespräch mit der NDR-Moderatorin Friederike Westerhaus angemerkt, es sei gut, dass der Meister nicht mehr als neun Sinfonien geschrieben habe.

Tanzwut blitzt auf

Die Durchhörbarkeit wird an diesem abschließenden Abend erneut groß geschrieben, die Einzelgruppen können sich klangvoll präsentieren und wirken im Tutti doch kraftvoll und geschlossen. Das Molto vivace läuft dann wie eine gut geschmierte Maschine, lässt aber auch die Tanzwut aufblitzen. Ansonsten aber bleibt Manze seiner Neigung zu eher moderaten Tempi treu.

Utopische Hymne

Die lange und langsame Kette der Variationen des dritten Satzes wirkt statisch und bewegt zugleich, in sich ruhend und doch vorwärtsblickend, der melodische Fluss bewegt sich, aber er berührt in Maßen. Im Finale mündet die Zerrissenheit des Orchestersatzes im gemeinsamen Siegessang, erst blickt Beethoven auf seine Motive und sinfonischen Bausteine zurück, dann türmt sich die utopische Hymne. Die vereinten Chöre von WDR und NDR machen ihre Sache großartig, das Solistenquartett hat es da schwerer – sängerfreundlich ist das nicht, was das Genie hier notierte (und was später von Verdi nicht ohne Grund gerügt wurde).

Das Solistenquartett bei der Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie mit Andrew Manze und der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal. Quelle: Micha Neugebauer

Markus Eiche hat es in der tonangebenden Bassbaritonpartie am leichtesten, Thomas Mohr hält mit klaren Tenorspitzen dagegen, Valentina Farcas verfügt über einen hellen Sopran, der durchdringen, aber dabei auch schon mal grell wirken kann. Und Eva Vogel hat in der undankbaren Alt-Parte keine Chance, nutzt sie aber tapfer.

Das Schlusswort hat sowieso das Orchester, das prestissimo dem Jubel entgegeneilt. Entsprechend begeistert ist die Reaktion der Musikfreunde. Ein großes Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Alle Beteiligten können stolz auf sich sein. Auch die konditionsstarken Beethoven-Freunde im Publikum.

Von Rainer Wagner