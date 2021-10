Schlank und durchtrainiert: So muss Beethoven heute klingen – dies zeigt Alexander Lonquich im Großen Sendesaal des NDR-Landesfunkhauses zum Abschluss der Niedersächsischen Musiktage.

So geht Dirigieren am Flügel: Alexander Lonquich bei„High Five Beethoven“ mit dem Münchener Kammerorchester im NDR-Landesfunkhaus. Quelle: Krückeberg