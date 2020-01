Bonn

Natürlich, sagt der Dirigent Bernard Haitink, der in diesem Jahr seine große Karriere beendet hat, seien Beethovens Sinfonien aufregend und ein „Ausdruck für die Kraft des menschlichen Geistes“. Der Holländer muss es wissen, er hat die Stücke in den vergangenen Jahrzehnten immer und immer wieder ausgeführt. Zu seinem eigenen Vergnügen, sagt Haitink, aber höre er viel lieber Klaviersonaten oder Streichquartette, bevorzugt die späten Werke. „Es fühlt sich an, als ob Beethoven darin direkt in meine Seele blickt“, meint der 90-Jährige. „Und dann fühle ich mich nicht so allein.“

Beethoven, der Titan, der kühnste, genialste, revolutionärste aller Komponisten, dessen 250. Geburtstag 2020 allerorten pompös begangen wird, ist für Haitink darum vor allem eins: „ein großer Tröster“.

Komponist der Superlative

Die ungewöhnlich milde Sicht des Dirigenten auf den Komponisten ist dokumentiert in der Ausstellung „Beethoven: Welt, Bürger, Musik“, die die Bundeskunsthalle in Beethovens Geburtsstadt Bonn gemeinsam mit dem Beethoven-Haus zum Jubiläum ausrichtet. Zum ersten Mal steht in dem renommierten Ausstellungshaus ein Komponist im Zentrum – aber das ist nur ein weiterer der vielen Superlative, die mit Beethoven in Verbindung gebracht werden können.

Auch das wohl berühmteste Beethoven-Porträt (von Joseph Karl Stieler) ist in der Bundeskunsthalle zu sehen. Es ist im Besitz des Bonner Beethoven-Hauses. Quelle: Oliver Berg/dpa

Es wäre leicht, einige dieser Superlative aneinanderzureihen, und in der Ausstellung die Geschichten der Fünften und der Neunten, der „Waldstein“-Sonate und des Violinkonzertes zu erzählen. Vom Kampf des Komponisten gegen die Taubheit, dem er immer visionärere Werke abrang. Vom Sieg des Geistes über alle körperlichen, sozialen und politischen Probleme. Doch der Geniekult ist außer Mode geraten. In Bonn setzt man lieber auf eine erfrischende Vielstimmigkeit: Verehrung allein kann auf Dauer schließlich sehr langweilig sein.

Erhellende Einblicke

Nichts entspräche diesem Komponisten weniger. Seine Musik zeigt, dass er sich immer wieder ganz neu erfunden hat, kein anderer Musiker hat ein stilistisch derart weit gefächertes Werk hinterlassen. Die Bundeskunsthalle will dem mit immer wieder erstaunlichen Objekten und Aspekten gerecht werden und offenbart so nach und nach ein erstaunlich detailliertes und frisches Bild des Komponisten.

Furor in den Noten: Eine Seite von Beethovens handschriftlicher Partitur zu „Fidelio“. Quelle: Oliver Berg/dpa

Grundsätzlich ist die Schau chronologisch gegliedert – von den Anfängen in Bonn über das Ende in Wien bis zur späteren Rezeption. Natürlich werden alle wichtigen künstlerischen Stationen und politischen Zusammenhänge gewürdigt. Dazwischen aber gibt es immer wieder erhellende Einblicke in das alltägliche Leben des Komponisten.

Wasser und Wein

Dass Beethoven der erste freischaffende Komponist der Musikgeschichte war, der statt von der Gunst eines Fürsten von Honoraren und Tantiemen gelebt hat, ist bekannt – was er mit dem eingenommenen Geld gemacht hat, weniger. In Bonn sind Einkaufszettel zu sehen, die neben größeren Mengen von Rindfleisch (für 42 Gulden) und Hasen (36 Gulden) auch Spezialitäten wie Limonen, Kapern und Muskat enthalten. Und seine Haushälterin hat „fohrs Wahsser trahgen“, für die Lieferung von Wasser also, immerhin 15 Gulden erhalten – erheblich mehr als für das Zutragen des „rohten“ Weins, das nur mit einem Gulden ins Gewicht fällt.

Realistisches Abbild: Eine Maske, die der Künstler Franz Klein Beethoven zu Lebzeiten abgenommen hat, war die Vorlage für seine Büste. Quelle: Oliver Berg/dpa

Man erfährt von der Entwicklung des Klaviers, die zu Beethovens Zeit rasant voranschritt, bekommt allgemeine Einblicke in die Sterbekultur des 19. Jahrhunderts und konkrete Vorstellungen von den Methoden der elf wichtigsten Ärzte, die Beethoven bei Weitem nicht nur wegen des Hörleidens behandelten. Die erstaunliche, wirkungsvolle Funktionsweise seiner Hörrohre kann man in der Schau an Repliken selbst erproben, das Heiligenstädter Testament, in dem der Komponist 1802 seine Verzweiflung am trotzdem unabwendbaren Verlust des Gehörs ausdrückt, ist dagegen durch Glas im Original zu bestaunen.

Eine anregende Frage

Die ganze Ausstellung balanciert sehr geschickt Banales und Erhabenes miteinander aus. Sie macht Beethoven nicht klein, kann ihn dem Besucher aber durchaus etwas näherbringen. Nicht jeder empfindet dabei Trost wie der Dirigent Bernard Haitink. Peter Tschaikowski etwa fühlte sich bei Beethoven daran erinnert, wie er „als Kind Jehova empfunden habe: Ich hegte ihm gegenüber Bewunderung, aber auch Gefühle der Angst“. Wie also steht man selbst zu dem in den kommenden Monaten omnipräsenten Komponisten? Das ist die anregende Frage, mit der die zentrale Jubiläumsschau den Besucher entlässt.

„Beethoven: Welt, Bürger, Musik“ ist bis zum 26. April 2020 in der Bundeskunsthalle Bonn zu sehen.

Alles von Beethoven auf 123 CDs Am meisten erfährt man über einen Komponisten, wenn man seine Musik hört. Gemeinsam mit der Deutschen Grammophon hat das Bonner Beethovenhaus, das auch die Ausstellung in der Bundeskunsthalle mitgestaltet hat, keine Kompromisse gemacht und erstmals sämtliche Beethoven-Werke in neuen oder historischen Einspielungen versammelt. Die Aufnahmen sind im Museum zu hören, als gewichtige Box mit 123 CDs (circa 240 Euro) jetzt aber auch überall zu erwerben. Die Deutsche Grammophon hat bislang insgesamt rund 60.000 Minuten Beethoven-Musik aufgenommen – mit allen wichtigen Musikern des 20. Jahrhunderts, die nun auch in der Sammlung zu finden sind. Einige zentrale Werkzyklen sind wegen der Auswahl in verschiedenen wegweisenden Interpretationen vorhanden. Für die neue Zusammenstellung sind sogar noch einige Minuten dazugekommen. Bislang wurden einige Werke – darunter Beethovens letzter musikalischer Gedanke, ein unvollendetes Streichquintett – noch nie auf CD eingespielt. Für „Beethoven: The New Complete Edition“ wurde dieser Mangel behoben. Eine Schatzkiste ist die opulente Musikbox aber auch so. arn

