Das Beethoven-Jahr ist noch jung: Bis zum 250. Geburtstag des Wiener Titanen aus Bonn im Dezember bleiben noch einige Tage. Bis dahin werden noch viele Buchmeter erscheinen, in denen der Meister aus jedem erdenklichen Winkel betrachtet, vermessen, an- und ausgeleuchtet, angebetet, analysiert und missverstanden wird. Dennoch scheint die Vorhersage nicht allzu kühn, dass nicht viel Originelleres mehr dabei sein wird als Albrecht Selges als „Roman“ firmierender „Beethovn“.

Das liegt weder daran, dass von einem „Roman“ im Ernst hier nicht zu sprechen ist, noch an der interessanten Schreibweise des Komponistennamens. Entscheidend ist, dass sein Träger nicht wirklich vorkommt in diesem Buch. Allenfalls läuft er mal von Ferne durchs Bild, oder man sieht ihn im Wirtshaus sitzen – auch dies aus sicherer Entfernung. Selge setzt sein Beethoven-Bild als Gedanken-Kaleidoskop aus dem zusammen, was den verschiedensten Menschen und Geistern im Angesicht seiner Persönlichkeit, seiner Musik, seiner Marotten, seines Leides, seines Lebens und Todes so durch den Kopf irrlichtert.

Auch Betthoven

Wir irren mit dem Studenten Louis Schröder aus Kassel durch Wien, der Beethoven sucht, weil er von ihm unterrichtet werden will. Wir treten mit Josijne van Vlasselaer ans Bett des schlafenden Beethoven, den sie als guter Geist bewacht, als Wiedergängerin der unglücklichen Urahnin, die 1595 in Brüssel als Hexe verbrannt wurde. Wir ärgern uns mit der Haushälterin über den unmöglichen Bethofn, wundern uns mit dem Geiger Ignaz Schuppanzigh über den tauben Bethoven und ohne ihn über den kleingeistigen Grillparzer, der sich gar nicht wieder einkriegt, dass Betthoven des Dichters Namen zu „Krillparzer“ verunstaltet habe.

Wir beobachten ihn als politischer Spitzel, erinnern uns seiner als ungeliebte Sterbliche, vulgo Prostituierte. Wir träumen verzweifelt und hoffnungslos mit der sterblichen Geliebten, die Beethoven einst für unsterblich gehalten hatte, bedauern ihn deshalb mit Fanny Mendelssohn, freuen uns, dass die Götter seine Gaben an eine Tochter weitergaben, von der wir bisher nichts wussten.

Überbordende Fantasie

Wir nehmen Anteil am Schicksal des Neffen Karl, erleben, wie der Fluch des Prometheus in Beethovens Obduktionsbericht mündet. Wir lernen, dass die Engländer „Beathoven“ sagen, die Wiener „Beethóven“ und die Italiener(innen) „Bettofen“.

Tatsächlich setzt sich aus all diesen Beobachtungssplittern ein ziemlich komplexes Bild zusammen. Das eines sehr eigensinnigen, sehr liebenswerten, sehr außergewöhnlichen und sehr befremdlichen Menschen.

Selges überbordende Fantasie (nicht nur im Ersinnen immer neuer Schreibweisen), die Virtuosität, mit der er die Sprache behandelt, sie sind staunenswert. Allerdings führt die Fantasie nicht dazu, dass das Kind und die Urahnin, der Dichter oder der Student, die Hure oder die Fürstin einen eigenen Tonfall bekämen. Ihrer aller Bewusstseinsstrom schimmert in der gleichen perlmuttrigen Sprachfarbe.

Kunterbunte Zitaten- und Geschichtshuberei

Und die Virtuosität in deren Handhabung verliert sich allzu leichtfertig im selbstverliebten Wortspiel, das den Kalauer nicht scheut, oder in der kunterbunten Zitaten- und Geschichtshuberei, die sorglos bei den Beatles vorbeischaut und bei Wagner, beim Raumschiff Enterprise und bei Wozzeck – dessen ferne Hinrichtung in Leipzig gleich mehrere Protagonisten in B.s Umfeld mit Interesse der Tagespresse entnommen haben. Trotzdem schön. Und klug. Und manchmal auch witzig.

Albrecht Selge: „Beethovn“. Rowohlt Berlin, 240 Seiten, 22 Euro.

Von Von Peter Korfmacher