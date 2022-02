Hannover

Gerhard Richter wird am Mittwoch 90 Jahre alt. Seit über 60 Jahren ist er als Maler aktiv, sein Ruhm ist über die Jahre stetig gewachsen. 2002 nannte ihn das New York Times Magazine „Europe’s greatest modern painter“, heute ist er nicht nur eine Instanz in der deutschen Malerei, sondern auch der teuerste deutsche lebende Künstler. Wobei seine kräftig steigenden Auktionspreise allein ja noch nichts über seinen künstlerischen Wert aussagen – aber auch der ist längst unbezweifelt.

Richter war einer der Künstler, die mit der Innerlichkeit der informellen Malerei der Nachkriegszeit gebrochen hatten. Seine eigene Biografie hatte mit dem Fortgang aus der DDR – wo er mit großen Wandbildern reüssiert hatte – einen Bruch; den Einstieg in eine ganz andere künstlerische Welt in Düsseldorf, dem damaligen westdeutschen Kunstzentrum mit besten Kontakten nach Paris und New York, reflektierte er bald mit seiner ganz eigenen Bilderwelt.

Mit Aktionen wie „Leben mit Pop – Eine Demonstration für den Kapitalistischen Realismus“ 1963 im Düsseldorfer Möbelhaus Berges, gemeinsam mit Konrad Lueg, hatte er seine Bildwelt und ironische Haltung der Gegenwart gegenüber in die Welt gesetzt. Bilder wie „Bomber“, von 1963 nahmen wortlos Bezug auf die Zeit des Vietnamkriegs, oder auf die Avantgardekunst des Westens, wie seine „Klorolle“ von 1965, die als ironischer Verweis auf Marcel Duchamps Pinkelbecken „Fountain“ von 1917 entstand.

Dabei sind seine Reaktionen auf die Kunstgeschichte, Landschaften, Personenfotos oft auch persönlich gefärbt: etwa, wenn er in „Tante Marianne“ (1965) seiner eigenen, von den Nationalsozialisten im Euthanasieprogramm ermordeten Tante gedachte oder in „Onkel Rudi“ den Wehrmachtsonkel im Bild festhält. Vielfach waren Fotos aus Illustrierten die Grundlage für seine Bilder. Richter malte ab, legte so seine Quellen offen; zugleich wurden die Bilder oft waagerecht verwischt, wenig später dann auch abstrakt übermalt. Über die Jahre, bis heute, wechselt er weiterhin dezidiert die Stile.

Änderungen bis kurz vor der Eröffnung

1981, in Vorbereitung der Ausstellung „Georg Baselitz – Gerhard Richter“, lernte ich ihn persönlich kennen – als Redakteur des Kataloges und junger Kurator an der Kunsthalle Düsseldorf. Richter änderte seine Werkauswahl noch bis kurz vor der Eröffnung, zeigte Vermalungen seiner gegenständlichen Bilder, Landschaften, Graue Bilder, Abstrakte Bilder, das riesige Querformat „Strich“. Besonders irritierend als neuer Schritt waren seine großformatigen „Spiegel“, die auf ihre Weise die Betrachter zum Bild werden ließen. Richters Credo hierzu: „Alles sehen, nichts begreifen“.

Gerhard Richter (rechts) zusammen mit Ulrich Krempel bei der Eröffnung der Ausstellung „Landschaften“, 1998 im Sprengel Museum. Quelle: Michael Herling, Sprengel Museum Hannover

An den Geschicken der Akademie, an der er (nach seinem Studium in Dresden und Düsseldorf) von 1972 bis 1993 Professor war, nahm er intensiv Anteil. So fragte er mich bei einem zufälligen Treff an einem Cafétisch in Düsseldorfs Altstadt, ob ich nicht den freigewordenen Lehrauftrag für aktuelle Kunst an der Kunstakademie übernehmen wolle – den ich dann für zehn Jahre dort neben der Museumsarbeit wahrnahm.

Dialogbereit, aber entschieden

Gerhard Richter ist ein sehr freundlicher, scheinbar zurückhaltender Mensch, der aber klar seinen eigenen Ideen folgt. Ausstellungen konzipiert er selbst bis ins Modell vor; ist dabei dialogbereit, aber entschieden. Über die Jahre hat er Themen wie Porträts und Landschaften verfolgt, dann aber, in deutlichen Brüchen, Graue Bilder, großformatige Striche, abstrakte Rakelungen oder vielteilige Farbtafeln dagegengestellt. Seit 1982 sammelt er in seinem „Atlas“ unterschiedliche Abbildungen und Materialien, die oft als Grundlage für Bilder dienen. Immer wieder hat der Maler in Werkzyklen sich auch auf historische und politische Themen bezogen, so im 15-teiligen Zyklus „18.Oktober 1977“, (1988) auf die RAF und das Ende ihrer Akteure, oder den Zyklus „Birkenau“ (2014), der auf – übermalten – Fotos auf dem KZ Birkenau fußt.

Im Sprengel Museum in Hannover findet sich als erste Erwerbung von 1970 eines der großen Röhrenbilder „Ausschnitt“, (1970). 1976 kam die romantische „Abendlandschaft mit Figur“ (1970) hinzu. Sie war dann auch der Auslöser für die fulminante Ausstellung „Gerhard Richter. Landschaften“, die der damalige Sammlungskurator Dietmar Elger, heute Chef des Richter Archivs in Dresden, einrichtete. Richter war persönlich in Hannover, es kam auch wiederum zu privaten Gesprächen. Unvergessen seine Antwort, als ich ihn fragte, ob er dem Museum beim möglichen Ankauf eines großen Seestücks nicht mit guten (preissenkenden) Worten bei seinen Galerien behilflich sein könnte: „Ach wissen Sie, Herr Krempel, ich kann mir meine Bilder schon selber nicht mehr leisten…“.

Von Ulrich Krempel