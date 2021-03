Hannover

Das Theater hat angerufen. Es darf jetzt nicht spielen, aber telefonieren darf es. Als das Theater mich angerufen hat, hat es seine Rufnummer unterdrückt. „Anonym“ stand auf dem Display. Normalerweise geht man ja gar nicht mehr ran, wenn „Anonym“ auf dem Display steht, aber ich wusste, dass das Theater dran war. Wir hatten uns verabredet. Der Schauspieler Torben Kessler ist dran. Er sagt: „Halloho“. Man hört gleich, dass da ein Schauspieler am Telefon ist.

Ich sage „Hallo“ und nenne meinen Namen. Torben Kessler sagt, dass er einen Text für mich ausgesucht habe: Eine Passage aus einem Romanfragment von Paula Köhlmeier. Sie war die Tochter von Monika Helfer und Michael Köhlmeier. 2003 verunglückte sie bei einer Bergtour. Sie wurde 21 Jahre alt. Der Text, den Torben Kessler mir am Telefon vorliest, stammt aus Prosastück „Maramba“. Es ist ein erstaunlicher Text über einen Mann und eine Frau. Es ist ein Text mit starken Sätzen wie: „Ich melde mich, wenn ich keine Sehnsucht nach Dir habe.“ Oder: „Manche Geschichten beginnen schon in der Mitte langweilig zu werden.“ Oder: „Ich spreche oft, als sei Sprechen ein Kampf.“

Torben Kessler spricht überhaupt nicht so, als sei Sprechen ein Kampf. Er spricht, als sei Sprechen seine Leidenschaft. Ist es auch: Torben Kessler ist ein versierter Hörbuchsprecher. Gerade hat er „Der große Sommer“ von Ewald Arenz für den „Audio Verlag“ eingelesen. Und es ist auch nicht so, dass seine Telefongeschichte zu den Geschichten gehört, die schon in der Mitte beginnen, langweilig zu werden. Überhaupt nicht. Es ist eine wunderbare Entdeckung, ein Geschenk. Am Ende habe ich applaudiert und ein bisschen „Huuu“ gerufen. Was man im Theater so macht, wenn’s besonders gut war.

Und es ist nur für mich

Und das hier war besonders gut. Die Telefonaktion „Bei Anruf Wort“ ist ein Versuch des Theaters, seinem Publikum nah zu sein. So viele Möglichkeiten dafür gibt es ja in Zeiten der Pandemie nicht. Es ist eine ziemlich luxuriöse Nähe: Jeweils ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist für einen Zuhörer oder eine Zuhörerin da. Aber es ist eine notwendige Nähe. Im Streaming verliert Theater das, was es ausmacht; dieses große Einverständnis von fremden Menschen, sich gemeinsam auf etwas Neues einzulassen. Beim Theatertelefon ist etwas vom Gemeinschaftsgefühl und von diesem Gefühl der Einzigartigkeit zurück – es ist ein besonderes, ein so nicht wiederholbares Ereignis. Und es ist nur für mich.

Ich habe den wunderbaren Text von Paula Köhlmeier ganz still gehört und nur ein paarmal gehustet, weil etwas in meinem Hals kratzte und damit der Schauspieler merkt, dass ich noch da bin und nicht das Gefühl hat, ins Leere zu sprechen. Am Ende hat er mir gesagt, dass er gespürt habe, dass ich ihm interessiert gefolgt bin. Genau darum geht’s auch im Theater.

Jeweils dienstags und donnerstags (zwischen 17 und 18.30 Uhr) sowie sonnabends (zwischen 19.30 und 21 Uhr) bietet das Schauspiel Hannover mit seinem neuen Format „Bei Anruf Wort“ persönliche Kurzlesungen an, bei denen Ensemblemitglieder in Eins-zu-eins-Gesprächen am Telefon das Publikum mit Gedichten und literarischen Texten überraschen. Jedes Telefonat dauert etwa 15 Minuten. Termine können über den Kartenservice (0511) 9999 1111 gebucht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Das jeweilige Ensemblemitglied wird am verabredeten Tag zur geplanten Uhrzeit anrufen und vorlesen. Dienstags werden auch Termine speziell für Kinder angeboten.

Von Ronald Meyer-Arlt