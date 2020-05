Hannover

Als Mitte März aufgrund der rasanten Entwicklung der Corona-Pandemie reihenweise Konzerte abgesagt werden mussten, traf das auch die Villa Seligmann. „Wir mussten unser Publikum am 14. März eine Stunde vor Beginn ausladen“, erinnert sich Eliah Sakakushev-von Bismarck, der Leiter des Hauses. Statt in eine Schockstarre zu verfallen, habe er jedoch nach Alternativen gesucht – und in der Konzertagentur Dorn Music eine Partnerin gefunden.

„Die Not der freischaffenden Musiker war da schon absehbar“, sagt Agenturinhaberin Katja Dorn. „Deshalb wollten wir ein Zeichen der Solidarität setzen.“ So entstand die Idee eines Benefizkonzerts per Livestream. Es fügte sich, dass das Kuss Quartett in der Endphase der Proben für ein Beethovenkonzert steckte, das am 17. März in Herrenhausen stattfinden sollte. Auch dieses musste abgesagt werden – und so luden Dorn und Sakakushev-von Bismarck das Ensemble kurzerhand für den 22. März in die Villa Seligmann ein.

Stiftung verteilt die Spenden

Das Benefizkonzert wurde von der Produktionsfirma Bernhard Fleischer Moving Images kostenlos gestreamt. In den drei Wochen danach konnten die Zuschauer für freischaffende Musiker spenden. „55.000 Menschen haben das Konzert gesehen und insgesamt 9400 Euro gespendet“, berichtet Sakakushev-von Bismarck. Das Geld geht nun an die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die einen Fonds für betroffene Musiker aufgelegt hat.

Spielt am 10. Mai in der Villa Seligmann: Alon Sariel. Quelle: Gregor Hohenberg

Für die nächsten Livestreams aus der Villa – am Sonntag, 10. Mai, sind dort ab 17 Uhr Mandolinist Alon Sariel, Sopranistin Ania Vegry und Pianist Boris Kusnezow zu erleben – gibt es virtuelle Tickets für 25 Euro. „Kunst muss etwas kosten“, sagt Dorn. „Die Menschen brauchen Konzerte, aber nicht improvisiert per Smartphone aus dem Wohnzimmer, sondern aus dem Konzertsaal mit der Bild- und Tonqualität eines Konzerts.“ Die vielen kostenlosen Livestreams sieht sie deshalb kritisch – ebenso wie Oliver Wille. „Als Musiker achte ich auf die bestmögliche Qualität. Selbst gemachte Videos in den sozialen Medien werden dem nicht gerecht. Wir sollten diese als Spielwiese für neue, kreative Formate nutzen, aber nicht als Ersatz für das Konzerterlebnis“, sagt er.

Zwang und Freiheit

Gemeinsam mit dem Kuss Quartett und dem Regiekollektiv Nico & The Navigators hat Wille bereits ein solches Format entwickelt: Weil ein szenisches Konzert unter dem Motto „Zwang und Freiheit“ mit Beethovens letzten Streichquartetten nicht zu Ende geprobt werden konnte und die Aufführungen ins kommende Jahr verschoben wurden, hat Regisseurin Nicola Hümpel mit ihrem Team als ein „digitales Krisentagebuch“ 29 Videoclips zum Thema produziert, die nun auf der Website der Künstler zu sehen sind.

Tickets für das Konzert am Sonntag, 10. Mai, können unter www.qchamberstream.com erworben werden.

Von Juliane Moghimi