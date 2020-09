Derneburg

Die Gastgeber grüßten aus Amerika. Wegen der Covid 19-Reisebeschränkungen fand die Wiedereröffnung von Schloss Derneburg nach der Corona-Pause ohne die Eigentümer Andrew und Christine Hall statt. Aber am Computer hat das Sammlerpaar in den USA die Hängung und Platzierung jedes einzelnen Werkes für die neue Mega-Schau „ Berlin kommt nach Niedersachsen“ verfolgt. Sie umfasst drei Einzelausstellungen sowie eine Gruppenausstellung und ist eine Kooperation der Hall Art Foundation mit dem Galeristen Johann König aus Berlin, Sohn der Kuratoren-Legende Kasper König.

Kurator der großartigen Schau: Galerist Johann König. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Für die monografischen Ausstellungen war die Hall Art Foundation zuständig, die Kuratierung der Gruppenausstellung besorgte Johann König. Die von ihm ausgewählten Künstlerinnen und Künstler präsentiert er unter dem Titel „Szene Berlin“. Der Name der deutschen Hauptstadt ist der kleinste gemeinsame Nenner der gesamten Schau, hinter der sich eine Vielzahl von künstlerischen Stilen, Temperamenten und Mentalitäten verbirgt, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Wolken aus Autoschläuchen

Symbolhaft umgesetzt hat das in der Ausstellung Olafur Eliasson mit einem sich drehenden, facettierten Spiegel, in dem die Werke in der Nachbarschaft wie in einem Kaleidoskop aufscheinen. Darunter eine spottlustige Skulptur aus Blasinstrumenten von Alicia Kwade, Flöte spielende Geisterbeschwörer im naiv-raffinierten Gemälde von Stefanie Gutheil, im Weiteren ein imponierendes, digital collagiertes Panorama in Öl von Corinne Wasmuht, dunkle Wolken aus Autoschläuchen von Michael Sailstorfer und vergoldete Zellengitter von Elmgreen & Dragset.

Überwältigende Farb- und Formkraft: Katharina Grosse in Derneburg. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Auch die Künstler der Einzelschauen sind aus Berlin – dort geboren oder zugezogen. Die wohl bekannteste unter ihnen ist die Malerin Katharina Grosse, Jahrgang 1961, aus Freiburg im Breisgau, die wegen ihrer Vorliebe für riesige Formate, die sie souverän mit Sprühpistole und Pinsel traktiert, in der Szene auch „ Katharina, die Große“ genannt wird.

Ein deutscher Bacon

In der Eingangshalle des Schlosses verweist ein monumentales Werk aus Seide darauf, dass ihr alle möglichen Bildgründe recht sind, wie man gerade auch an ihrer grell geschminkten Dystopie im Hamburger Bahnhof in Berlin studieren kann. In Derneburg zeigt sie verschiedene Formate. Immer sind ihre abstrakten Bildfindungen überzeugend komponiert und rhythmisiert und in ihrer Farb- und Formkraft überwältigend. Großartige Werke und hervorragend ausgesucht.

Grund genug für eine Reise nach Derneburg: Die Werke des Bremer Künstlers Johannes Kahrs. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Weitaus weniger bekannt als Grosse, wenn auch zur selben Generation gehörend, ist der 1965 in Bremen geborene, heute in Berlin lebende Maler Johannes Kahrs. Er wird ausschließlich als Maler vorgestellt, obwohl er ebenfalls ein ausgezeichneter Videokünstler ist. Wer als Kunstinteressierter Kahrs Werke nicht kennt, hat bereits einen triftigen Grund nach Derneburg zu fahren. Er wird dort einen deutschen Francis Bacon kennenlernen. Einen Chronisten der verletzten und gequälten Körper, deren Schmerz durch die Finesse der Malerei nicht nur erträglich, sondern in gewisser Weise sogar anziehend wird.

Renaissance der Figuration

Der älteste Künstler, 1938 in Nürnberg geboren und bereits früh zu Berliner Urgestein geworden, ist Karl Horst Hödicke. 1964 gehörte er zusammen mit Markus Lüpertz, Bernd Koberling, dem Hannoveraner Leiv Donnan und anderen zur legendären Künstlergruppe Großgörschen. Sie waren leidenschaftliche Querdenker, und wollten die Malerei revolutionieren. Lange vor den Neuen Wilden der Achtzigerjahre riefen sie gegen den Mainstream der Abstraktionen eine Renaissance der Figuration aus. In Derneburg lässt sich das an Werken Hödickes aus verschiedenen Jahrzehnten beobachten. In rascher, oft skizzenhafter, immer aber präzise charakterisierender Manier malt er das Berlin der Frauen und Männer, der Häuser und Straßen, der Arbeit und Zerstreuung und das Berlin der Wiedervereinigung und des Neuaufbaus.

Feste Burg für die Kunst Schloss Derneburg, eher eine Burg als ein Schloss, wurde im 13. Jahrhundert gebaut und war lange Zeit ein Kloster. Andrew Hall, der als Ölhändler zum Milliardär wurde, kaufte es 2006 dem früheren Eigentümer Georg Baselitz ab, ließ das Schloss aufwendig restaurieren und zeigt hier regelmäßig seine Kunstsammlung. Derneburg und seine Umgebung erlebt der Amerikaner als „geheimen Schatz“, wie es in seiner Grußbotschaft zur Eröffnung hieß.

Aus Berlin nach Derneburg kam auch Klaus Lederer, Stellvertreter des regierenden Bürgermeisters und Senator für Kultur in Europa, um zur Eröffnung zu sprechen. Er rühmte den Geist des Schlosses wie die Kraft der Kunst und dankte dem Ehepaar Hall und Johann König für ihr Engagement. Und in der Tat ist es nicht hoch genug zu preisen, wenn sich Eigen- und Gemeinnutz in so vorzüglicher Weise miteinander vermählen, wie es in Derneburg gegenwärtig der Fall ist.

„Szene Berlin – Berlin kommt nach Niedersachsen“ ist bis zum 1. November freitags bis sonntags auf Schloss Derneburg zu sehen. Tickets müssen vorab unter Hall Art Foundation im Internet gebucht werden.

Von Michael Stoeber