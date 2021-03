Berlin

Der aufregendste Klang ist schon zu hören, bevor die Musiker auf die Bühne kommen. Andrea Zietzschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker, kann kaum den ersten Satz ihrer Begrüßung zu Ende bringen, bevor sie von einem gewaltigen Beifallssturm unterbrochen wird, der gar nicht mehr abebben will. „Ich bin froh, dass wir hier wieder Publikum haben“, sagt sie – und kann eine halbe Minute nicht weitersprechen, weil sich im Saal leidenschaftlich etwas Bahn bricht, was lange, lange zurückgehalten werden musste.

1000 Menschen sind am Sonnabend in die Berliner Philharmonie gekommen, um Teil eines Experiments zu werden. Seit mehr als einem Jahr waren hier nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt. Es ist nicht die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, sondern ein Pilotprojekt: Der Berliner Senat will Wege erproben, wie Gemeinschaftserlebnisse auch in der Pandemie ermöglicht werden können. „Die Welt schaut heute auf Berlin“, sagt Zietzschmann.

Die Logistik funktioniert

Wichtigster Baustein des Projektes sind Corona-Tests unmittelbar vor dem Konzert. Zusammen mit dem Ticket mussten die Besucher einen Testtermin buchen. Der Kammermusiksaal der Philharmonie wurde dafür zum Gesundheitszentrum umgebaut. Eine Viertelstunde nach dem Abstrich bekommt man das Ergebnis auf das Handy gesendet. Ist es negativ, darf man mit dieser Bescheinigung den Saal betreten. Die Logistik funktioniert: Pünktlich zum Konzertbeginn ist fast jeder zweite Platz im Saal besetzt – der Rest bleibt wegen der Abstandsregeln frei.

So wird in Berlin für einen Abend möglich, was im ganzen Land derzeit wieder in weite Ferne zu rücken scheint. „Überall in Deutschland sind die Kultureinrichtungen geschlossen“, sagt Klaus Lederer, der Kultursenator der Stadt. „Und wir machen bei ansteigender Inzidenz, bei einer sich aufbauenden dritten Welle ein Konzert. Da gibt es Leute, die sagen, ihr seid nicht ganz dicht.“

„Es geht um den Gesundheitsschutz“

Aber wo, wenn nicht an einem Ort wie der Philharmonie mit ihrer guten Lüftungsanlage und ihrem Hygienekonzept könne man ein solches Experiment wagen, fragt der Linken-Politiker. Man probiere Dinge aus, von denen andere gesellschaftliche Bereiche hoffentlich lernen könnten, sagt Lederer. „Es geht hier nicht um Kultur, es geht um den Gesundheitsschutz.“

Das mag den Musikern – und den an diesem Abend auffällig wenig Musikerinnen – der Berliner Philharmoniker egal sein. Kurz, bevor sie auf das Podium treten, ist ein Stoßseufzer aus der Hinterbühne zu hören: „Endlich!“. Auch das Publikum scheint das so zu empfinden: Der Auftritt des Orchesters und seines Dirigenten Kirill Petrenko ist von frenetischem Beifall und Jubel begleitet.

Spiegel der Gegenwart

Gespielt wird dann ein erstaunliches Programm: Peter Tschaikowskys „Fantasie-Ouvertüre“ zu „Romeo und Julia“ erzählt immerhin davon, dass Liebe tödlich enden kann – auch wenn es dabei nicht um die Liebe zur Musik geht. Das Hauptwerk des besonderen Konzerts ist ein besonderes Stück: Die zweite Sinfonie von Sergei Rachmaninow gehört nicht gerade zu den Hits des Repertoires.

Doch das gut einstündige Werk lässt sich auch als ein Spiegel der Gegenwart verstehen: Immer wieder gerät die Musik ins Stocken, es gibt Irrwege und Abgründe, und oft scheint die Melancholie die Überhand zu gewinnen. Doch dann gibt es wieder die großen Rachmaninow-Momente, in denen eine Melodie sich aus dem Orchestergewühl erhebt wie eine Drohne, die plötzlich eine neue Perspektive der Hoffnung eröffnet.

Wie geht es weiter?

Ein „inspirierendes Konzerterlebnis“ hat Intendantin Zietzschmann dem Publikum zu Beginn gewünscht. Das wurde mit den ungewöhnlichen Werken überraschend, aber eindrucksvoll eingelöst. Wann und wie nun weitere Inspiration folgen kann, ist aber unklar. Auch wenn die wissenschaftliche Aufarbeitung des Pilotprojektes noch einmal bestätigt, dass der Konzertsaal ein sicherer Ort ist, bleiben praktische Fragen. Wie lässt sich der logistische Aufwand der Tests vor Ort in der Breite realisieren? Und wer soll es bezahlen? Eins hat das Experiment aber schon vor seiner Auswertung bewiesen: Das Bedürfnis nach Kultur und der Hunger nach Applaus sind groß. Die 1000 Tickets waren in drei Minuten ausverkauft.

