Das schwerste Zugunglück in Deutschland war nicht das Unglück von Eschede, bei dem im Juni 1998 101 Menschen ihr Leben verloren; das schwerste Zugunglück in Deutschland ereignete sich 1939 in Genthin bei Magdeburg, einer Stadt an der Strecke zwischen Berlin und Hannover. 190 Menschen, manche Quellen sagen auch mehr als 200, kamen ums Leben, als in der Nacht auf den 22. Januar der Personenzug D 180 so gut wie ungebremst auf den stehenden Personenzug D 10 auffuhr.

Mit der Gewalt einer Tragödie

Von diesem Unglück erzählt der Schriftsteller Gert Loschütz in seinem Roman „Besichtigung eines Unglücks“. Jetzt war er bei der Veranstaltungsreihe „Literatour Nord“ im Literaturhaus Hannover zu Gast und stellte seinen Roman vor. Zuerst las er eine sehr genaue Rekonstruktion des Geschehens. Nüchtern wie ein Schadensbericht, aber mit der Gewalt einer Tragödie erzählte er wie es war: Wie der erste Zug (der D 10, dessen Länge Loschütz präzise mit 203,7 Metern angibt), der wegen der vielen Fahrgäste kurz vor Weihnachten ohnehin schon verspätet war, noch auf die Durchfahrt eines Militärzugs warten musste. Wie der zweite, schnellere Zug (D 180) ihm immer näher kam. Wie der Mitarbeiter eines Stellwerks auf die Gleise lief und seine rote Laterne schwenkte, um die Katastrophe noch zu verhindern. Wie das Holz des Packwagens splitterte, als sich die Lokomotive in ihn bohrte. Wie es ganz still war, als die Wagen in- und übereinandergeschoben kurz vor dem Bahnhof Genthin auf und neben den Gleisen standen. Wie der erste Arzt, der die Unglücksstelle erreichte, gleich wieder umkehren wollte, weil er angesichts der vielen Verletzen doch nichts ausrichten zu können glaubte.

Alles Aufgeblasene ist ihm fremd

Loschütz zeigte sich an dem Abend, der von Wilfried Köpcke klug (und so weit es das Thema zuließ auch unterhaltsam) moderiert wurde, als nüchterner, aber nicht kühler Erzähler. Alles Artifizielle, alles Aufgeblasene ist ihm fremd. Seine Sätze sind klar und groß. Und sein Roman ist ein Roman und kein Schadensbericht. Bei der Recherche sind ihm einige Namen aufgefallen, die Geschichten dieser Personen und die Geschichte eines Journalisten, der Recherchen zum Unglück anstellt, verwebt Loschütz zu einer ungemein packenden Erzählung, in deren Zentrum eine Katastrophe steht. Und beim Gespräch über das Buch verrät er auch, worauf es beim Schreiben besonders ankommt: „Man muss den Ball flach halten.“

Von Ronald Meyer-Arlt