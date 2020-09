Hannover

Im Halbdunkel sitzt das Publikum von „Vor dem Sturm“ in der Orangerie Herrenhausen auf der Bühne. Es formiert sich im Quadrat um ein kleines, leuchtendes Haus, dessen Wände Leinwände sind – wie um ein Lagerfeuer in einer Höhle, um gemeinsam Geschichten zu lauschen. Die Filmprojektion – es sind Eisenbahnschienen –, die zu einer Hallig in der Nordsee führen, ist jedoch nur zu Beginn und am Ende des Stücks der freien Braunschweiger Gruppe krügerXweiss zu sehen. Die restliche Zeit über sind die Zuschauer Zuhörer: Sie sind unter Augenmasken temporär blind, erhalten Sinnesreize vor allem über Kopfhörer.

Die Produktion hatte bei den Kunstfestspielen Herrenhausen ihre Uraufführung. Entwickelt wurde sie jedoch für das Festival Best Off der Stiftung Niedersachsen, das im März abgesagt werden musste. Regisseur Christian Weiss hatte beim vergangenen Festival vor zwei Jahren den Jurypreis gewonnen und dafür ein Budget für die Entwicklung einer neuen Produktion erhalten, bei der er mit Marie-Luise Krüger zusammenarbeitet. Die Kunstfestspiele ermöglichen es nun, zumindest dieses Preisträgerstück doch noch zu zeigen.

Anzeige

Interviews mit blinden Richtern

Dessen Text basiert zu einem großen Teil auf biografischen Interviews mit blinden Richtern, die zum Gespräch mit einer fiktiven Figur kondensiert wurden. Die Augenmasken machen das Publikum dabei selbst zu blinden Richtern auf Zeit. Das Gehörte fordert heraus, intuitiv zu urteilen: über die Gesellschaft, ihr Rechtssystem, subjektives Gerechtigkeitsempfinden und den Umgang mit der Vergangenheit. Blindheit steht hier auch als Metapher auch für Wegsehen.

Eine Maske ist Pflicht, die andere ist Kunst. Szene aus „Vor dem Sturm“. Quelle: Irving Villegas

Das Stück fragt nach Erinnerungskultur, Schweigen und Schuld: Was blenden wir aus, was lassen wir zu, mit welchen Bildern reichern wir es an? Es ist auch eine Geschichte über Generationen und Prägungen, über individuelles und kollektives Weitergeben und dessen Verweigern. Der Text kommt dem Publikum ganz nah – und wird behutsam sinnlich ergänzt durch kleine performative Eingriffe: Plötzlich ist der Nordseewind in den Haaren zu spüren, einmal sogar die Gischt des Meeres im Gesicht.

Das gehörte Gespräch bleibt dabei ganz ruhig, fast wie ein eingesprochenes Protokoll. Es ist der Prolog einer kommenden dreiteiligen Auseinandersetzung der Theatermacher mit prägenden Gerichtsprozessen der Nachkriegszeit, eine subtil assoziative Einführung in die Implikationen von Recht und Gerechtigkeit. Krüger und Weiss haben sich viel vorgenommen. Dabei stehen sie beispielhaft für die freie Theaterszene, die nach dem Stück im Spiegelzelt des Festivals zusammenkommt – vertreten zumindest durch jene Gruppen, die beim Best Off ihre Stücke gezeigt hätten.

Preis für Theater an der Glocksee

Der Stiftung Niedersachsen liegt deren Austausch am Herzen. Deshalb ermöglicht sie ein wenig Gemeinschaft vor Ort. Auch ohne Festival vergibt sie dessen Jurypreis – wiederum mit 30.000 Euro Produktionsbudget für ein Stück verbunden, das beim nächsten Festival in zwei Jahren präsentiert werden soll. Er geht an das Theater an der Glocksee für dessen Produktion „ Hannah und der Punk“, in der Hannah Arendts Gedanken zu individueller und persönlicher Freiheit auf die sehr persönlichen Gedanken und Erlebnisse der Punkband Pisscharge prallen. „Intelligent, politisch, widersprüchlich und emotional ansteckend“, nennt Schauspielprofessorin Nora Somaini das stellvertretend für die Jury.

„ Hannah und der Punk“ vom Theater an der Glocksee, das Gewinnerstück des Festivals Best Off, wird im Januar nochmals an drei Tagen im Ballhof Eins gezeigt. Genaue Termine dafür werden in Kürze angekündigt.

Von Thomas Kaestle