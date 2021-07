Celle

Die Kunst wirkt leicht und heiter. Schwer ist hier in der Tat nur das Material. Aus Beton sind die 38 Skulpturen, die die Künstlerinnen Christel und Laura Lechner geschaffen haben. Sie stehen in der Altstadt von Celle herum. Die Bürgerstiftung Celle hat sich für die Aufstellung der bunten Figuren engagiert. 64.000 Euro hat das Projekt gekostet. Bis zum 2. November werden Putzfrauen, Fotografen, Sportler, Spaziergängerinnen, Freundinnen, Maskenträger, Kaffeetrinker und Tänzerinnen in Celle zu sehen sein, dann werden sie abgeholt und möglicherweise in einer anderen Stadt aufgestellt.

Betonfiguren im Gespräch. Ensemble in der Celler Innenstadt. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die „Alltagsmenschen“ der Künstlerinnen Christel und Laura Lechner aus Witten in Nordrhein-Westfalen zeigen normale Menschen in alltäglichen Situationen. „Gelebtes Leben ist die menschlichste Form der Schönheit“, sagt Christel Lechner. Sie war von 1984 bis 1986 Lehrbeauftragte für Keramik an der Universität Bonn, seit 1988 arbeitet sie mit Beton, seit 2004 erschafft sie zusammen mit ihrer Tochter Laura immer neue Skulpturengruppen.

Die Figuren sind alle etwas kleiner als lebensgroß, vielleicht bedient das eine Art Kindchenschema – sie wirken alle gleich sehr sympathisch. Und sie kommen ganz hervorragend an. Immer wieder lassen sich in Celle Menschen neben den Figuren fotografieren. Wer neben einer der Betonmenschen steht, kommt meist schnell ins Gespräch mit anderen Passanten. Die „Alltagsmenschen“ sind Gebrauchskunst, sie haben eine klare Wirkung, die Leute können gleich etwas mit ihnen anfangen. Die Figuren leisten das, was von Kunst oft gefordert wird, das Kunst aber nur schwer gewähren kann: Nahbarkeit. Diese Betonfigurenkunst ist handfest, problemlos lesbar, und sie kann schwellenlos konsumiert werden.

Maskenträger – aus Beton und in echt: Ein Passant geht an der eine Mund-Nasen-Maske tragenden Figur „Hans – der Betrachter“ vorbei. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Die Betonwerke zielen auf Wirkung. Sie holen die Zuschauer da ab, wo sie sich befinden, aber sie führen sie nirgendwo hin. Alles bleibt an seinem Ort. Und löst sich am Ende in einem Lächeln auf. Diese Kunst hat nicht mal im Ansatz die Kraft, in irgendein Geheimnis zu führen. Aber ihre Nahbarkeit ist ein interessantes Phänomen. Einige Celler haben begonnen, die Figuren zu verändern. Manchen der Betonmenschen wurden mit Lippenstiftstrichen die Münder zu einem breiten Grinsen verzerrt. Kein dummer Kommentar eigentlich.

Bis zum 2. November an verschiedenen Stellen in der Celler Innenstadt.

Von Ronald Meyer-Arlt