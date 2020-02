Hannover

Es ist schon atemberaubend, wie sich der Markt für die künstlerischen Nachfolger von Wilhelm Busch entwickelt hat. Der Dichter und Zeichner aus dem niedersächsischen Wiedensahl fing mit seinen ersten Bildergeschichten noch schüchtern als Nebenverdienst an, das war 1859. Mittlerweile ist aus dem Genre des Comics, das er mitbegründete, ein internationaler und unübersichtlicher Markt geworden. Dazu gehört auch eine überwältigend große Fangemeinde in allen Alterskategorien. So etwas hätte sich Busch sicher nie träumen lassen.

Um Ordnung und Orientierung in die Fülle des qualitativ heterogenen Angebots zu bringen, gibt es bereits seit 1984 den Max-und-Moritz-Preis. Er wurde vom Comic Salon Erlangen begründet, wird alle zwei Jahre verliehen, und zählt zu den wichtigen Auszeichnungen für diese Art von Literatur, nicht nur in Deutschland.

Teil des Kanons

Die bildungsbürgerliche Mitte hegt zwar noch immer gern Zweifel, ob Comic und Graphic Novel überhaupt als Literatur gelten können. Aber die Wirklichkeit ist über solche Zweifel längst hinweggefegt, beides ist mittlerweile Teil des literarischen Kanons. Aktuell touren die Max-und-Moritz-Preisträger von 2018 noch durch Deutschland, gerade sind sie, relativ spät, in Hannover angekommen. Allerdings nicht im idyllisch gelegenen renommierten Museum Wilhelm Busch in Hannovers Georgengarten. Sie machen Station in Linden auf dem Faust-Gelände, in der weniger gemütlichen, dafür aber umso aufregenderen Kunsthalle. Dort ist auch das comiczeichnende Stricher-Kollektiv anzutreffen – das sind Studierende aus Hannover, die sich in der Kunsthalle tagtäglich bei ihrer Arbeit an Comics über die Schulter schauen lassen.

Blick auf die Präsentation in der Faust-Kunsthalle. Quelle: Frank G. Kurzhals

Der Arbeitsplatz des Zeichners

Für die gezeigte Auswahl der deutschen Preisträger in der Kunsthalle – klug kuratiert von Darjush Davar, einem exzellenten Kenner der Materie – wird jeweils ein aufwendiges Tableau inszeniert. Zu sehen sind ein Ausschnitt des prämierten Comics und ein Blick auf den Arbeitsplatz des Zeichners oder der Zeichnerin, dann wird noch die Begründung der Jury zitiert, und die Schöpfer der Comics antworten schriftlich auf einige Fragen, auch zu Wilhelm Busch.

Das schöne Ergebnis dieser Inszenierung: eine große Lust, mehr von den ausgezeichneten Comics lesen zu wollen. Das gilt für die Biopics zu Johnny Cash oder Fidel Castro von Reinhard Kleist, der als bester deutschsprachiger Comickünstler gewürdigt wurde, ebenso wie für den besten deutschsprachige Comic 2018 von Ulli Lust. Von amüsant bis gerade noch jugendfrei ist vieles vertreten. Zudem begleitet eine beeindruckende Reihe von Veranstaltungen die Ausstellung, um die Zahl der Fans und um das Verständnis gegenüber dem Genre zu mehren. Eine Comiclesung aus dem neuen „Die drei ???“-Band, einem Kultcomic, aber auch Workshops, Führungen und eine Podiumsdiskussion zählen dazu.

Simpsons als Aquarell

In der Diskussion soll geklärt werden, was Kunst und Comic verbindet und was sie trennt. Dazu ist in einem angrenzenden Raum auch eine kleine Sonderausstellung durch Harro Schmidt eingerichtet worden. In einem großformatigen Bild der „Familie S“ ( Markus Willeke), in dem sich die Simpsons in einem Aquarell aufzulösen scheinen, zeigt sich zum Beispiel der Bezug ganz direkt. Von Jens Hoff stammt eine Arbeit, die sich aus dem Repertoire der Comiczeichensprache bedient, und auch die Batman-Installation von Sebastian Neubauer zitiert direkt aus der Welt der Comics. Das sind alles Werke, bei denen das Kopfkino weitermacht, ohne eine nächste Zeichnung zu benötigen. Viel stärker lenkt das faszinierende Video von Olga Guse mit animierten Zeichnungen aus dem Reich der Fantasie, in dem dann schon mal ganze Kontinente durch eine Sanduhr rieseln, die Richtung des Denkens. Solange es aber noch nicht so weit ist, werden auch Comics helfen, die Zeit intelligent zu vertreiben.

Bis zum 23. April in der Kunsthalle Faust.

Von Frank G. Kurzhals