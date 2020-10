Hannover

Der Drucker ist ein Monument, ein Raumschiff, ein Kämpfer der Maschinenwelt. Alexander Romey hat den großen OCE-Drucker von der Seite fotografiert. In dieser Ansicht, in dieser Klarheit, in diesem grellen Weiß ist das Gerät keine Büromaschine mehr, sondern eine Art Besucher aus einer anderen Welt. Alexander Romey, der bei Andreas Gursky an der Kunstakademie in Düsseldorf Fotografie studiert hat, zeigt den Drucker in seiner Ausstellung im Kunstraum „Tanke“ in der Südstadt, einer ehemaligen Schlachterei am Sonnenweg, in deren Räumen seit einem Jahr Ausstellungen zu sehen. Leider dauern die Ausstellungen dort meist nicht lang.

Aura aus den Baumarkt

Die erstaunlichen Fotografien von Alexander Romey sind dort nur zwei Wochen lang zu sehen. Das ist ein bisschen schade. Denn die Bilder des 1985 geborenen Fotografen sind stark. Sie entführen die Betrachter in seltsame Nebenwelten. In der Nahsicht (die gar nicht so extrem sein muss), das zeigen die Fotos, sieht vieles ganz anders aus. Alexander Romey interessieren Oberflächen, er zeigt, wie etwas verschwimmt oder flüssig wird oder sich in etwas anderes verwandelt, wenn man nur genau hinschaut.

Eine großformatige Fotografie zeigt eine Bodenplatte, auf die gerade Nivelliermasse gegossen wird. Auch hier lösen sich die Gegenstände auf, werden zu Formen und Flächen, und der Akt der preiswerten Instandsetzung erhält plötzlich etwas Edles: eine Aura.

Bis zum 16. Oktober im Kunstraum „Tanke“ in der Südstadt.

Von Ronald Meyer-Arlt