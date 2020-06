Hannover

Was wäre das für ein wunderbarer Ausstellungstitel gewesen: „Im Randbezirk des Glaubhaften“. Doch die Ausstellung von Christian Riebe in der Galerie Falkenberg trägt nur den kargen Titel „Sachkunde“. Das trifft allerdings den Kern der Sache, denn die Bilder, die hier gezeigt werden, sind von Illustrationen alter Sachkundebücher inspiriert.

„Im Randbezirk des Glaubhaften“ ist der Titel eines Interviews mit dem Künstler, das in Fotokopien an die Besucher der Ausstellung verteilt wird. Auf eine klassische Ausstellungseröffnung mit großer Rede wird diesmal in der Galerie angesichts der Corona-Pandemie verzichtet. Dafür gibt es das Interview, in dem der Künstler seine Kunst erklärt. Ansatzweise. Denn da ist eben auch viel, das nicht erklärt werden kann – ein albtraumhafter Zug, ein liebevolles Berühren einer fernen, schlimmen Zeit: der vierziger Jahre. Riebe sagt, dass er die Bildersprache alter Sachkundebücher imitiert. Sein Ziel: „Ich wollte in einer möglichst präzisen Sprache über undeutliche Inhalte sprechen.“

Die Zeichnungen erinnern an Illustrationen aus Schulbüchern – und lassen den Betrachter wegen der subtilen Bezüge auf die Vierzigerjahre bisweilen schaudern.

Undeutliche Inhalte – das ist ein „Milchdepot in einem Waldstück“, ein „norddeutscher Hypnosepark“ oder ein Kind und ein Hund mit umgeschnallten Petroleumlampen, die „Leuchtende Pfade“ nehmen werden. Die Farben sind matt, der Bilduntergründe wirken brüchig – es ist, als habe Christian Riebe seinen Gegenwelten alles Leuchtende ausgetrieben. Wenn Kafka heute leben und nicht schreiben, sondern malen würde, würden wohl ganz ähnliche Bilder dabei herauskommen. Christian Riebe erzeugt mit seiner Kunst Möglichkeitsräume, in denen man sich nicht wohlfühlen mag, er begibt sich in die Vergangenheit und führt die Betrachter in merkwürdige Kältezonen.

Wenn Kafka heute leben und nicht schreiben, sondern malen würde, würden wohl ganz ähnliche Bilder dabei herauskommen

In dem Interview, das in der Ausstellung ausliegt, wird er auch gefragt, ob das Entwerfen von Pseudo-Realitäten sein Hauptanliegen sei. Darauf antwortet er: „Mein Hauptanliegen ist es erstmal, keine schlechte Kunst abzuliefern“. Wenn gute Kunst darin besteht, neue Perspektiven zu eröffnen, verborgene Emotionen anzusprechen und neue Pfade in unbekannte Gebiete anzulegen, dann ist er seinem Hauptanliegen schon sehr nahe gekommen.

Bis 11. Juli in der Galerie Falkenberg, Falkenstr.aße 21a. Die Ausstellungseröffnung am Sonntag, 14. Juni, soll zeitlich entzerrt zwischen 11 und 18 Uhr stattfinden.

