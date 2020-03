Hannover

Nun interessiert uns die Welt des ganz Kleinen. Wie groß ist so ein Virus? Wie hält es sich auf Oberflächen? Wie findet es Zellen, in die er eindringen kann? Was genau ist ein Virus eigentlich? Und wie wird man es los? Solche Fragen beschäftigen im Moment viele Menschen. Das Virus dringt in die Gesellschaft ein, und viele Menschen versuchen in die Welt der Viren einzudringen. Die wichtigste Feststellung, die sie dabei machen: Es ist kompliziert. Sehr kompliziert.

Es gibt behüllte und unbehüllte Viren, doppel- oder einzelsträngige Viren, Virionen und Viroide. Man verliert da leicht den Überblick. Aber es gibt Sachbuchautoren und Wissenschaftsjournalisten, die Ehrgeiz darin entwickelt haben, komplizierte wissenschaftliche Sachverhalte einem großen, interessierten, aber nicht unbedingt vorinformierten Publikum so zu erklären, dass jeder verstehen kann, worum es geht. Ein Meister dieser Disziplin ist Bill Bryson, einer der populärsten Sachbuchautoren der Gegenwart.

Vom Urknall zu Menschen

In seinem wunderbaren Buch „Eine kurze Geschichte von fast allem“ widmet er sich der großen und der kleinen Welt, vergangenen und zukünftigen Ereignissen, dem Urknall, der Evolution und auch dem kurzen Zeitraum, seit dem der Mensch auf der Erde unterwegs ist. In dem Kapitel „Eine kleine Welt“ kommt er auch auf Viren zu sprechen. Zuvor allerdings setzt er sich mit Mikroorganismen auseinander, die deutlich größer sind, den Bakterien. Und zwar auf angenehm unaufgeregte und wunderbar lakonische Art.

Die Erde gehört den Mikroorganismen

„Tatsächlich hat es keinen Sinn,“ schreibt er auf Seite 381 seines unterhaltsamen, fast 700 Seiten dicken Lesebuchs, „vor den eigenen Bakterien davonzulaufen. Sie sind immer in und um uns, und das in einer Zahl, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wer gesund ist, und in Hygienedingen durchschnittliche Sorgfalt walten lässt, auf dessen fleischigen Ebenen grast eine Herde von ungefähr eine Billion Bakterien, etwa 100 000 auf jedem Quadratzentimeter der Haut.“ Damit hat er uns schon mal einen Eindruck davon gegeben, was auf unserer Haut los ist, kurz danach beschreibt er die Situation in unserem Verdauungstrakt, der „mehr als 100 Billionen Mikroorganismen beherbergt, die zu mindestens 400 verschiedenen Arten gehören.“

Bryson mahnt, dass wir uns nicht groß und wichtig vorkommen sollten, nur weil wir Seife, Desinfektionsmittel und Antibiotika haben: „ Bakterien bauen vielleicht keine Städte und haben kein interessantes gesellschaftliches Leben, aber sie werden noch da sein, wenn die Sonne explodiert. Das ist ihr Planet, und uns gibt es nur, weil sie es uns gestatten.“ Es gibt sie überall: auf uns, in der Tiefsee, in der Luft, in der Erde. Auch auf dem Mond haben sie überlebt.

Der Blick in die Welt der Mikroorganismen verändert den Blick auf den Menschen: Das Große wird klein, wenn man das Kleine nur genau genug betrachtet. Evolution, schreibt Bryson, habe nicht den Menschen zum Ziel: „Wir großen Lebewesen sind nur eine Laune der Natur, ein interessanter Seitenast.“

„Schlechte Nachrichten, eingewickelt in Protein “

Von den Bakterien kommt Bryson zu den kleineren Viren. Die schönste Definition davon, was ein Virus ist, hat der Immunologe und Nobelpreisträger Peter Medawar gefunden: „schlechte Nachrichten, eingewickelt in Protein.“ Ein Virus ist vor allem Information. Ob ein Virus der Welt des Lebendigen zugeordnet werden sollte oder nicht, ist umstritten. Denn wenn zur Definition von Leben gehört, dass ein Wesen auf Außenreize reagiert, einen Stoffwechsel hat und sich reproduzieren kann, steht das Virus verloren am Rande. Es kann sich nicht selbst reproduzieren, es muss eine Wirtszelle dazu bringen, diese Aufgabe in seinem Sinne zu erledigen.

Das geschieht dann allerdings sehr effektiv. „Allein sind sie völlig leblos und ungefährlich“, schreibt Bryson über Viren, „bringt man sie aber in eine geeignete Wirtszelle, sprühen sie plötzlich vor Eifer – sie werden lebendig. Man kennt etwa 5000 Virentypen, die uns insgesamt mehrere 100 Krankheiten bescheren, von der Grippe und gewöhnlicher Erkältung bis hin zu heimtückischen Leiden wie Pocken, Tollwut, Gelbfieber, Ebola, Kinderlähmung und schließlich AIDS, das durch das menschliche Immunschwächevirus hervorgerufen wird.“

Tour durch die Erdgeschichte

Seinen Ausflug in die Welt der Winzigkeiten beendet Bill Bryson mit der Beschreibung einer Episode aus dem Jahr 1990. Damals infizierte sich ein in Chicago lebender Nigerianer beim Besuch in seiner Heimat mit dem Lassafieber. „Die Symptome setzten erst ein, nachdem er in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt war. Er starb in einem Chicagoer Krankenhaus, ohne dass man die richtige Diagnose gestellt oder bei seiner Behandlung irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hätte – niemand wusste, dass er an einer der tödlichsten, ansteckendsten Krankheiten der Welt litt. Wie durch ein Wunder infizierte sich sonst niemand. Das nächste Mal haben wir vielleicht weniger Glück.“

In seiner Tour durch die Erdgeschichte, bei der Bryson die Themen Bakterien und Viren nur kurz streift hat, kommt er zu einem bitteren Erkenntnis: Die Geschichte der komplexen Lebensformen auf der Erde ist nur von kurzer Dauer. Schließlich hat das Leben auf der Erde die unangenehme Eigenschaft auszusterben. „Obwohl biologische Arten alle erdenklichen Mühen auf sich nehmen, um sich zusammenzufinden und erhalten zu bleiben, gehen sie mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit wieder zu Grunde. Und meist sterben sie umso schneller aus, je komplexer sie sind. Vielleicht ist das ein Grund, warum so viele Lebensformen eigentlich keinerlei Ehrgeiz besitzen.“

Bill Bryson: „Eine kurze Geschichte von fast allem“. Aus dem Englischen übersetzt von Sebastian Vogel. Goldmann Verlag. 672 Seiten. Als Taschenbuch: 11 Euro

