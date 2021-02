München

Mit zwei Zahlen leitet Bill Gates sein neues Buch ein: 51 Milliarden und Null. 51 Milliarden Tonnen an Treibhausgasen, vor allem Kohlendioxid, bläst die Menschheit Jahr für Jahr in die Atmosphäre. Null Tonnen aber ist das Ziel. Nur wenn wir die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas komplett einstellen, werden wir die schlimmsten Auswirkungen des selbstgemachten Klimawandels verhindern können. Wenn wir so weitermachen wie bisher, daran lässt Bill Gates in seinem Buch keinen Zweifel, werden die Folgen unseres Handelns verheerend sein. Bill Gates redet nicht drumherum, er windet sich nicht, er sagt klar und deutlich, was zu tun ist: Die Null ist das Ziel. Wir müssen die Verbrennung fossiler Energieträger so schnell wie möglich stoppen.

Bill Gates, der 1975 zusammen mit Paul Allen Microsoft gegründet hat und damit zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde, hat sich 2008 aus dem Geschäft zurückgezogen. Zusammen mit seiner Frau Melinda widmet er sich wohltätigen Zwecken. Gates denkt lösungsorientiert und pragmatisch, als Unternehmer hat er Übung darin. Sein neues Buch trägt den Titel „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind“. Da wissen die Leser gleich, was sie erwartet. Und sie werden nicht enttäuscht. Bill Gates präsentiert tatsächlich Lösungsvorschläge.

Atomkraft? Ja, bitte!

Verzicht gehört allerdings kaum dazu, allenfalls eine moderate Einschränkung des Fleischkonsums mag er empfehlen. Der Unternehmer und Philanthrop hat andere Lösungen gefunden, aber die sind auch unbequem. Gates empfiehlt neben dem rasanten Aufbau von Wind- und Solarenergie und der damit einhergehenden Speichertechnik eine Rückkehr zur Atomenergie.

Quelle: Knopf via AP

Lösungen für die Klimakrise Bill Gates: „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind“. Aus dem Englischen von Karsten Petersen und Hans-Peter Remmler. Piper Verlag. 214 Seiten, 22 Euro.

Atomkraft? Ja, bitte! Das ist seine Hauptthese: Nur wenn wir die Energie nutzen, die uns durch Kernspaltung (und möglicherweise in Zukunft auch durch Kernfusion) zur Verfügung steht, können wir die dramatischen Auswirkungen der Klimakatastrophe abmildern. Hier argumentiert er nach Art vieler Ingenieure: Wenn es Probleme geben sollte, werden sie gelöst. Gates schreibt: „Jedenfalls sollten wir Atomkraftwerke (...) verbessern, indem wir ihre Probleme eines nach dem anderen analysieren und uns daran machen, sie durch Innovationen zu lösen.“

Gates Reaktor ist besser

Und er präsentiert auch einen Reaktortyp, bei dem sichergestellt sein soll, dass sich Katastrophen wie die von Fukushima oder Tschernobyl nicht ereignen können: den Traveling-Wave Reactor. An der Entwicklung des neuen Reaktortyps beteiligt ist auch TerraPower – eine Firma, die Bill Gates 2008 gegründet hat, um einen Atomreaktor der nächsten Generation zu entwickeln.

Anhänger von Verschwörungstheorien, denen Bill Gate gemeinhin als Feindbild dient, dürfte das gefallen. Wobei: merkwürdig ist das eigentlich nicht, Bill Gates ist an Weltrettungsfragen interessiert und agiert so, wie man eben muss, wenn man etwas bewirken möchte. Eine Firmengründung ist da keine schlechte Idee. Problematisch an seinem Kernspaltungsvorschlag ist nur, dass er das Problem der Lagerung radioaktiver Abfälle fast ganz ausblendet.

Kleine Sache, große Sache

Angenehm ist, dass Bill Gates oft recht persönlich und locker schreibt. Er macht die Sache deutlich, klingt ernst, aber nicht alarmistisch und immer verständlich: „Ich war erstaunt zu hören, dass eine auf den ersten Blick geringfügige Zunahme der globalen Temperatur – um nur 1 oder 2 Grad Celsius – tatsächlich eine Menge Schwierigkeiten machen könnte. Aber es ist so: Wenn es ums Klima geht, ist eine Veränderung von nur ein paar Grad eine große Sache.“

Manchmal spricht er die Leserinnen und Leser in pädagogischer Absicht auch direkt an: „Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie würden zusammen mit Ihrem Mann und den Kindern in einer ländlichen Region Indiens leben. Sie sind Subsistenzbauern, was bedeutet, dass Sie kaum mehr ernten, als Sie für den Eigenbedarf der Familie brauchen.“ Am Ende dieser Vorstellung steht eine dramatische Entscheidung: Sollen die Bauern angesichts der Dürre den Hof aufgeben und in die Großstadt ziehen oder nicht?

Die Perspektive der Armen

Gates, dem Philanthropen, ist es wichtig, dass die Leser auch die Perspektive der Menschen in den ärmsten Staaten der Welt einnehmen, die unter den Folgen des Klimawandels am meisten zu leiden haben. Er schreibt: „Es wäre unmoralisch und nicht praktikabel zu versuchen, die Menschen, die weiter unten auf der wirtschaftlichen Leiter stehen, daran zu hindern, weiter nach oben zu klettern. Wir können nicht von armen Menschen erwarten, dass sie arm bleiben, nur weil die reichen Länder zu viel Treibhausgas emittiert haben“.

Allerdings ist jeder Schritt auf der Leiter nach oben mit einem höheren Energieverbrauch verbunden. Der Philanthrop ist der Meinung, dass diese Schritte niemandem verwehrt werden sollen.

Von Ronald Meyer-Arlt