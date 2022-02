„Bin dran“: Fury-Schlagzeuger Rainer Schumann und sein neues Soloalbum

Hannover

„Kurmuscheln“ sagt Rainer Schumann, Er spricht über Auftrittsorte. Für sich. Das ist zumindest ungewöhnlich, wenn man weiß, dass Schumann Schlagzeuger bei Fury in the Slaughterhouse ist, eine Handvoll Goldener Schallplatten an der Wand hängen hat und unlängst mit seinen Kollegen einen Lebenswerkpreis erhalten hat. Fury und Kurmuschel, das geht also schon mal nicht zusammen.

„Als Solokünstler bin ich Newcomer“

Dass Schumann das trotzdem plant, hat damit zu tun, dass er erstens ein Leben neben den vor einigen Jahren erfolgreich wiedervereinten Furys hat und zweitens weiß, dass er dabei nur bedingt von seiner Popularität profitieren kann. Der 57-Jährige schiebt gerade seine Solokarriere an. Wieder an, muss man sagen, vor neun Jahren hat er bereits ein Album aufgenommen. Nun ist das zweite fertig. Es trägt den mehrdeutigen Titel „Bin dran“ und erscheint im April. Das erste Video ist auf Youtube zu sehen.

Er sagt: „Als Solokünstler bin ich quasi Newcomer. Nur weil ich Drummer bei Fury bin, kann ich nicht erwarten, dass die Leute sich um Tickets reißen.“ In Arbeit ist eine Sommertour durch Küsten-und Urlaubsorte. Draußen, weil es in diesen Zeiten planungssicherer ist. Deshalb also die Kurmuscheln.

Der Albumtitel „Bin dran“ steht zum einen für die lange Arbeit an den neuen Songs, deren Veröffentlichung in den vergangenen zwei Jahren immer wieder verschoben wurde. Mit Produzent Carsten Litfin in dessen Döhrener Studio hat Schumann immer wieder an den Songs gefeilt, Bassist Lars Lehmann wird auch live dabei sein.

Wie eine Aufforderung, hinzuhören

Zum anderen ist er tatsächlich dran, an der Reihe also, nach vorn zu rücken. „Das ist echt ganz was anderes als hinten am Schlagzeug zu sitzen“, sagt er, „da gucken dich alle an und du musst die ganze Zeit die Sache am Köcheln halten.“ Man traut es ihm trotzdem zu, auf den Mund gefallen ist er jedenfalls nicht.

Schumann singt jetzt deutsche Texte, es ist wie eine Aufforderung, hinzuhören. Zwar bringt man den stets gut gelaunten Trommler eher mit Rock- und Partymusik in Verbindung, doch textlich geht es auf dem einen oder anderen Song schon etwas tiefer. Ein Song handelt über Demenz, nicht zufällig, hat sich Schumann doch am Projekt „Klang und Leben“ beteiligt, das in Pflegeheimen für Demenzkranke gespielt hat. Das hat ihn nachhaltig beeindruckt. „Da bekommt eine in sich zusammengesunkene alte Frau vor dir plötzlich das Leuchten in den Augen, wenn sie ein bekanntes Lied hört. Das macht was mit einem.“ Momentan ruht das Projekt coronabedingt, Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

„Mein Publikum kauft noch CDs“

Der gebürtige Hannoveraner und Wahlwedemärker gibt auch seine musikalischen Erfahrungen weiter – an Kinder und Jugendliche wie neulich bei einem Song- und Videoworkshop an der IGS Bothfeld. Oder auch an Manager, denen er etwas über den „Flow“ erzählt, der beim Trommeln wichtig ist und nach Schumanns Dafürhalten auch auf den beruflichen Alltag übertragen werden kann. „Manchmal ist es wichtig, es einfach laufen zu lassen anstatt etwas erzwingen zu wollen.“ Schumann hat sogar eine Coaching-Ausbildung angefangen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nun steht erst einmal die Solokarriere im Fokus. Dass das Album ihn nicht reich machen wird, weiß er. Immerhin: „Mein Publikum kauft noch CDs“. Bei der Aboplattform Spotify wird er nicht das ganze Album einstellen, sondern nur ein paar Songs. Selbst bei den Furys sei der Anteil, den die Künstler bekommen, nicht nennenswert. Dabei sei „Now“, die jüngste Veröffentlichung sehr gut gelaufen und bis auf Platz 2 der Charts geklettert. Auch mit der Band ist eine Sommertour geplant, mit viel Publikum, wenn alles passt. Vielleicht klappt es in der Post-Corona-Zeit dann auch irgendwann mit dem Fury-Konzert in Hannovers Stadion, das sich Fans, Band und Veranstalter, also alle eigentlich, schon lange wünschen.

Schumann aus der Nähe gibt es schon früher. Mit Deutschrock, kleiner Band, einem kleinen Schwätzchen hinterher und einem Tonträger mit Autogramm. In der Kurmuschel. Oder woanders.

Von Uwe Janssen